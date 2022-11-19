معاناة... عارضة أزياء لبنانيّة شهيرة مصابة بمرض خطير وتحتاج لعمليّة جراحيّة!

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طمأنت عارضة الأزياء اللبنانية كارن وازن جمهورها ومتابعيها، على وضعها الصحي، مع خضوعها مؤخرا لاختبارات طبية عامة في أحد المستشفيات.وكشفت وازن في تصريحات إعلامية، عن معاناتها من مشاكل مزمنة في القلب منذ ولادتها، إلا أن الأمر ازداد سوءاً بعد آخر فحص طبي لها.وأعلنت عن ضرورة خضوعها لعملية جراحية في القلب، بغية إيجاد حل لجذور المشكلة الأصلية، ملمّحة إلى إمكانية إجراء العملية في شهر كانون الثاني في العام المقبل.وتمنت وازن نجاح العملية الجراحية وانتهاء سلسلة المعاناة تلك، والتي تطورت مع بداية جائحة كورونا ونتيجة زيادة التوتر حسب تصريحها.