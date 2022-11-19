Advertisement

فنون ومشاهير

معاناة... عارضة أزياء لبنانيّة شهيرة مصابة بمرض خطير وتحتاج لعمليّة جراحيّة!

Lebanon 24
19-11-2022 | 08:43
A-
A+
Doc-P-1012313-638044697219878474.jpeg
Doc-P-1012313-638044697219878474.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طمأنت عارضة الأزياء اللبنانية كارن وازن جمهورها ومتابعيها، على وضعها الصحي، مع خضوعها مؤخرا لاختبارات طبية عامة في أحد المستشفيات.

وكشفت وازن في تصريحات إعلامية، عن معاناتها من مشاكل مزمنة في القلب منذ ولادتها، إلا أن الأمر ازداد سوءاً بعد آخر فحص طبي لها.
Advertisement

وأعلنت عن ضرورة خضوعها لعملية جراحية في القلب، بغية إيجاد حل لجذور المشكلة الأصلية، ملمّحة إلى إمكانية إجراء العملية في شهر كانون الثاني في العام المقبل.

وتمنت وازن نجاح العملية الجراحية وانتهاء سلسلة المعاناة تلك، والتي تطورت مع بداية جائحة كورونا ونتيجة زيادة التوتر حسب تصريحها.
 
(فوشيا)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2022-11-19
13:40 | 2022-11-19
11:36 | 2022-11-19
11:00 | 2022-11-19
08:00 | 2022-11-19
07:27 | 2022-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website