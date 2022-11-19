نادين الراسي: إفرحوا بميريام فارس (صورة)

بعد الانتقادات التي طالت الفنانة ميريام فارس بسبب أغنيتها لـ"مونديال قطر"، نشرت الممثلة نادين الراسي فيديو للاغنية عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" أرفقته بالتعليق: "إلى البعض إفرحوا بفنانتكم اللبنانية العالمية ميريام فارس ودعونا نفرح لنجاحنا في وطن ننازع فيه كل يوم لنعيش". وأضافت: "أفتخر بك ميريام فارس".

Advertisement