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فنون ومشاهير
نادين الراسي: إفرحوا بميريام فارس (صورة)
Lebanon 24
19-11-2022
|
11:00
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بعد الانتقادات التي طالت الفنانة ميريام فارس بسبب أغنيتها لـ"مونديال قطر"، نشرت الممثلة نادين الراسي فيديو للاغنية عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" أرفقته بالتعليق: "إلى البعض إفرحوا بفنانتكم اللبنانية العالمية ميريام فارس ودعونا نفرح لنجاحنا في وطن ننازع فيه كل يوم لنعيش". وأضافت: "أفتخر بك ميريام فارس".
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