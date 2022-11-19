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فنون ومشاهير

نادين الراسي: إفرحوا بميريام فارس (صورة)

Lebanon 24
19-11-2022 | 11:00
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بعد الانتقادات التي طالت الفنانة ميريام فارس بسبب أغنيتها لـ"مونديال قطر"، نشرت الممثلة نادين الراسي فيديو للاغنية عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" أرفقته بالتعليق: "إلى البعض إفرحوا بفنانتكم اللبنانية العالمية ميريام فارس ودعونا نفرح لنجاحنا في وطن ننازع فيه كل يوم لنعيش". وأضافت: "أفتخر بك ميريام فارس".
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