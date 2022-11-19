Advertisement

فنون ومشاهير

اليسا تظهر بيد مصابة في حفلها في مصر

Lebanon 24
19-11-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1012372-638044870719946392.jpg
Doc-P-1012372-638044870719946392.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احيت الفنانة اللبنانية اليسا ليل امس بمشاركة الفنان اللبناني راغب علامة حفل افتتاح مهرجان "زد بارك" الموسيقي في مدينة الشيخ زايد بـ القاهرة.
وإليسا كعادتها استطاعت بعفويتها على المسرح أن تكسب قلوب الجمهور الحاضر وتصبح حديث السوشيال ميديا، فتألقت بإطلالة مميزة بفستان شيفون أصفر طويل مزين بالريش من مجموعة  إيلي صعب.
Advertisement
ولكن ما كان لافتا ايضاً بإطلالة اليسا في الحفل واقلق المتابعين على صحتها هو ظهورها بيد مصابة، مع العلم ان هذا الامر لم يمنعها من احياء الحفل والتفاعل مع الجمهور الحاضر بكل حماس.
وخلال الحفل ظهرت إليسا مع رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس الذي فاجأها  على المسرح وغنى معها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:00 | 2022-11-20
02:00 | 2022-11-20
00:48 | 2022-11-20
00:34 | 2022-11-20
23:00 | 2022-11-19
14:00 | 2022-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website