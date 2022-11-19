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فنون ومشاهير
اليسا تظهر بيد مصابة في حفلها في مصر
Lebanon 24
19-11-2022
|
16:00
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احيت الفنانة اللبنانية اليسا ليل امس بمشاركة الفنان اللبناني راغب علامة حفل افتتاح مهرجان "زد بارك" الموسيقي في مدينة الشيخ زايد بـ القاهرة.
وإليسا كعادتها استطاعت بعفويتها على المسرح أن تكسب قلوب الجمهور الحاضر وتصبح حديث السوشيال ميديا، فتألقت بإطلالة مميزة بفستان شيفون أصفر طويل مزين بالريش من مجموعة إيلي صعب.
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ولكن ما كان لافتا ايضاً بإطلالة اليسا في الحفل واقلق المتابعين على صحتها هو ظهورها بيد مصابة، مع العلم ان هذا الامر لم يمنعها من احياء الحفل والتفاعل مع الجمهور الحاضر بكل حماس.
وخلال الحفل ظهرت إليسا مع رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس الذي فاجأها على المسرح وغنى معها.
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