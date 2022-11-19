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فنون ومشاهير
هل فقد رامز جلال نظره.. واعتزل التمثيل؟
Lebanon 24
19-11-2022
|
23:00
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ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بمعلومات عن اعتزال رامز جلال بسبب فقدانه لحاسة البصر، وهو الأمر الّذي أقلق محبّيه وجعلهم يتساءلون عن حقيقة ما يتمّ نشره بين روّاد الإنترنت.
وتبيّن أن خبر فقدان رامز جلال بصره واعتزاله الأضواء هو مجرّد شائعة مغرضة لا تمت للحقيقة بصلة، لا بل يستعد جلال لتصوير موسم جديد من برنامجه وهو بكامل عافيته.
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