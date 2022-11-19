Advertisement

فنون ومشاهير

هل فقد رامز جلال نظره.. واعتزل التمثيل؟

Lebanon 24
19-11-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1012373-638044872491716958.jpg
Doc-P-1012373-638044872491716958.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بمعلومات عن اعتزال رامز جلال بسبب فقدانه لحاسة البصر، وهو الأمر الّذي أقلق محبّيه وجعلهم يتساءلون عن حقيقة ما يتمّ نشره بين روّاد الإنترنت.

 

وتبيّن أن خبر فقدان رامز جلال بصره واعتزاله الأضواء هو مجرّد شائعة مغرضة لا تمت للحقيقة بصلة، لا بل يستعد جلال لتصوير موسم جديد من برنامجه وهو بكامل عافيته.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:58 | 2022-11-20
08:00 | 2022-11-20
07:15 | 2022-11-20
05:00 | 2022-11-20
04:43 | 2022-11-20
03:56 | 2022-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website