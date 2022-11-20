نوال الكويتية تحتفل بيوم ميلادها بحفلها في موسم الرياض (فيديو)

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أحيت الفنانة نوال الكويتية حفلاً غنائياً على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، والذي غنت فيه مجموعة من أجمل أغنياتها؛ تعبيراً عن شوقها للجمهور السعودي الذي شاركها برفقة الفنانة أميمة طالب الاحتفال بيوم ميلادها.

وبدأت الفنانة نوال الكويتية وصلتها الغنائية بأغنية "سعودي"، ومن ثَم رحبت بالجمهور، مبينة اشتياقها لهم بقولها: "وحشتوني.. من داخل قلبي اشتقت لكم واشتقت أغني لكم.. كل عام وأنتم بخير وموسم الرياض بخير والسعودية بخير.. واتمنى أن تكون السعودية دوماً بهذا التقدم والتطور والاحتفالات".

ومن ثَم فاجأتها الفنانة أميمة طالب بالدخول على المسرح بأغنية الميلاد وكعكة ضخمة للاحتفال بيوم ميلادها، وقالت عند قطعها برفقة أميمة: "سوف أقطعها باسم حبيلكم"، ومن ثَم استأذنت أميمة طالب الجمهور لتشاركها بالغناء عبر أغنية "ما مات حبي لك".