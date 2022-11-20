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فنون ومشاهير

ابنة أصالة تكشف للمرة الأولى تفاصيل عملية والدتها التجميلية

Lebanon 24
20-11-2022 | 05:00
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كشفت شام الذهبي ابنة النجمة أصالة نصري تفاصيل عملية والدتها التجميلية، لتنهي الجدل تماماً حول تغير شكل النجمة السورية أصالة، الذي استمر طيلة الفترة الماضية بعد أن سجلت إطلالات خلابة بدت فيها وكأنها شابة في العشرينات، مما جعل الجمهور يرجح خضوعها للتجميل، وكانت أصالة قد أكدت أن تغير ملامحها، يرجع إلى كونها مازالت في مرحلة التعافي من جراحة تجميلية.
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وأكدت شام الذهبي خلال لقائها في أحد البرامج الحوارية، أنها افتتحت عيادتها التجميلية في الأساس من أجل والدتها، التي تربطها بها علاقة قوية مفعمة بالأمومة والحنان، فلطالما صرحت بأنها كانت ترغب دوماً في تعزيز جمال والدتها منذ الصغر.
 
 
وأضافت أن تغير شكل والدتها يرجع إلى خضوعها لعملية تجميلية، استغرقت تحضيراتها مدة عامين لضمان نجاحها، حيث كانت تعطي لوالدتها الفيتامينات التي تعمل على تجديد خلايا البشرة عبر الوريد، وتركز بشكل خاص على تنشيطها لتستعيد نضارتها من جديد، وليزداد سُمك البشرة التي تضعف مع مرور الأعوام، كما قامت بإزالة الفيلر من وجهها؛ استعداداً للعملية التجميلية التي خضعت لها أصالة في المرحلة الأخيرة.

 
وقد كشفت شام أسرار جمال والدتها، مؤكدة أنه ينبع في الأساس من اهتمامها الدائم ببشرتها، إذ كانت تحرص على تطبيق كريمات العناية بالبشرة على مر الأعوام وطيلة فترة شبابها، والتي تساعد على مكافحة التجاعيد وتحافظ على نضارة بشرتها، ولم تكن تخلد للنوم قبل أن تغسل بشرتها من آثار المكياج التي تسبب علامات تقدم السن، كما أن أساس البشرة النضرة يكمن في نمط الحياة الصحي الذي تلتزم به أصالة طوال السنوات الماضية، حيث تتناول طعاماً صحياً لتحافظ على جمال بشرتها، وتواظب أصالة نصري على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام للحفاظ على رشاقتها.
 
يذكر أن أصالة خطفت الأنظار مؤخراً بإطلالاتها الراقية، حيث بدت أصغر سناً من عمرها الحقيقي وأكثر شباباً، وتألقت في فساتين السهرة التي كشفت عن قوامها الرشيق، فيما اعتمدت مكياجاً ناعماً لتبرز ملامحها الجمالية.
المصدر: سيدتي
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