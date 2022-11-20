رقص وتكسير صحون.. نادين الراسي "مولعتا" في إحدى السهرات شاهدوا الصور

نشرت الممثلة نادين الراسي صورا وفيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على "انستغرام".

وظهرت نادين في الفيديو في إحدى السهرات مع أصدقاء لها وهي ترتدي فستاناً ضيقاً أسود اللون من دون أكمام.

وظهرت وهي تقوم بتكسير الصحون، وهي عادة أصبحت رائجة حالياً في السهرات والمطاعم في لبنان.

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وعلقت نادين على إحدى الصور بالقول: "مع انو آخد عاخاطري منك بس مين بيقدر ما يحبك بالرغم من كل ظروفك متلك ما في يا وطني".

يُذكر ان نادين كانت بعيدة عن الاعلام وعن السهرات والأعمال الفنية بعد وفاة شقيقها الفنان الراحل جورج الراسي بحادث سير مروع منذ أشهر.

وتحدثت معلومات عن ان نادين ستعاود نشاطها الفني قريبا جدا، وهي تتحضر لبطولة مسلسل جديد وستتوجه قريبا الى سوريا لتصويره.