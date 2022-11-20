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فنون ومشاهير

الموت يغيب فنان أميركي مشهور بطريقة أحرقت قلب الجمهور (صورة)

Lebanon 24
20-11-2022 | 00:48
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تعيش الموسيقى حالياً لحظة حزينة لوفاة المطرب "براندن سميث" الشهير باسم "بي. سميث"، مغني موسيقى R&B، الذي توفي عن عمرٍ يناهز 28 عاماُ بسبب فشل في الجهاز التنفسي الناتج عن التليف الرئوي الذي كان يعاني منه. 
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وفاة المطرب براندن سميث عن عمرٍ يناهز 28 عاما | مجلة سيدتي



وأعلن شقيق الفنان الخبر لجميع متابعيه، من خلال مقطع فيديو تم نشره على صفحة "بي سيميث" على إنستغرام. وجاء في الفيديو: "اليوم، للأسف، أعلن عن وفاة أخي بسبب فشل في الجهاز التنفسي بعد معركة طويلة مع التليف الرئوي".
 
وكتب "دينزيل" في تعليق على المنشور: "بالنيابة عن أخي وعائلتي، نريد أن نشكركم جميعاً على كل حبكم ودعمكم على مدار السنين. نريد أيضاً أن نقول شكراً لكم على كل دعواتكم. أحبك يا أخي!".
 
وأشار "دينزيل" إلى أن شقيقه كثيراً ما تحدث عن مدى حبه لمعجبيه وكان يشاهد تحديات الرقص لأحدث أغنيته المنفردة Twerkaholic – الجزء الثاني- منذ ثلاثة أسابيع أثناء تواجده في وحدة العناية المركزة في المستشفى. قال: "إن كل الفيديوهات الجديدة على تيك توك وإنستغرام، جعلته حقاً سعيداً. كل الحب والدعم الذي كنتم ترسلونه على وسائل التواصل الاجتماعي شعر به حقاً وآثَّر فيه".
وأوضح "دينزيل" أن شقيقه الراحل طلب منه قبل وفاته صنع هذا الفيديو لإعلام معجبيه بأنه يقدِّر كل الأشياء التي قاموا بها من أجله. وأضاف أن معجبيه هم الذين ألهموه في مشاريعه الجديدة بالموسيقى أو الموضة.
 
وقال "دينزيل" إن الأسرة تطلب الخصوصية في هذا الوقت. ومع ذلك، قال إن العائلة ستطلع المعجبين على خدمات الجنازة وستنظر في البث المباشر لجنازته للجماهير خارج فلوريدا.
المصدر: سيدتي
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