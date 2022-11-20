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فنون ومشاهير
بعد الانتقادات التي تعرضت لها.. نجوم لبنان يدعمون ميريام فارس: "فخورين فيكي"
Lebanon 24
20-11-2022
|
02:00
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تعرضت ميريام فارس لانتقادات كثيرة على صفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد الكشف عن أغنية كأس العالم 2022 " Tukoh Taka " التي تشارك فيها ميريام مع نيكي ميناج ومالوما، على قناة الفيفا على اليوتيوب.
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ومن ضمن التعليقات كانت أن ميريام تحاول تقليد شاكيرا، فيما وجد البعض أن العمل عادي ولا يستحق كل هذه الضجة.
وفي المقابل انطلقت حملة تضامن من نجوم ومشاهير لبنان، لدعم ميريام فارس على الاستمرار والنجاح وأنهم يفخرون بلبنانيتها، وأول المشجعين هو رامي عياش، حيث شارك تغريدة على تويتر، وقال: "فخورين فيكي وباجتهادك وتميّزك، نجمة لبنانية بمقاييس وحضور عالمي. بقتبس من اغنية ال LBC حطت عينها عالنجمات ونسيت كل اللي حدا".
بدورها، جيسي عبدو استغربت هذا الهجوم على ميريام، وقالت: "غريب الهجوم على ميريام فارس، بدل ما نزقفلا كفنانة لبنانية عم تحقّق إنجاز فني بتريو عالمي وإطلالة كبيرة بافتتاح كأس العالم عم نهجم عليها، نجاح الآخرين ما بينتقص من حدا فينا، مبروك ميريام نجمة لبنانية بينشاف الحال فيها مشاركة بمحفل عالمي نجاح كبير ومُستحقّ وأداء محترف".
فيما قالت منى أبو حمزة: "ميريام فارس فنانة محترفة ومثابرة وذكية".
وانضمت رابعة الزيات أيضاً لدعم ميريام، فكتبت: "حجم الهجوم على ميريام فارس مخيف! فنانة استعراضية موهوبة ومجتهدة من بلدي تشارك في أهّم حدث عالمي بدل ما نفرح لنجاحها منهاجمها !!! ميريام لك كل الحب".
ريما نجيم اعتبرت ان ميريام تمتلك مفاتيح نجاح عملها بشكل جيد، وغردت قائلة: "مشاركة ميريام فارس رائع إنّه ملعبها وتتقِن مفاتيحه جيداً، ومن أول الاغنية حتى آخرها موجودة صوتاً وحضوراً وهذا يُحسب لها.. برافو".
وحصدت الأغنية على قناة الفيفا الرسمية على اليوتيوب أكثر من 3 مليون مشاهدة حتى الأن بعد 18 ساعة فقط على نشرها.
المصدر: et بالعربي
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