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فنون ومشاهير

ميريام فارس تشعل الأجواء بمهرجان المشجعين في قطر (فيديو)

Lebanon 24
20-11-2022 | 03:56
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اشعلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس مسرح حفل مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival، الذي اقيم ليل امس ضمن فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو وامام اكثر من 50 ألف شخص.
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وقدمت ميريام لاول مرة الاغنية الرسمية للفيفا لهذا العام والتي شاركها فيها كل من النجم الكولومبي مالوما والنجمة الاميركية نيكي ميناج، وحملت اسم "Tukoh Taka".
 
وتداول المتابعون عبر مواقع التواصل الإجتماعي الكثير من الفيديوهات التي وثقت اجواء الحفل، وتفاعل الجمهور الكبير الذي حضر مع ميريام ورقصها وحماسها على المسرح.
 
 
وقالت ميريام خلال الحفل كلمة ترحيبية:"انا فخورة بهالبلد الذي جمعنا كلنا سوا مع بعض من كل انحاء العالم وخاص انحاء الوطن العربي، قطر الذي يستضيفنا وواضعنا تحت جناحه حامينا، هالبلد يللي كل البلدان اليوم غيرانين منه ويريدون هذه المناسبة ان تقام في بلادهم ولكن مونديال هالسنة اليوم بقطر.. الله يبارك هذه الدولة شعباً وحكومةً وتفضلون بهذه الهمة".
 
 
المصدر: الجديد
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