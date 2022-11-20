بإطلالة شبه عارية.. النجم التركي الشهير جان يمان يُثير الجدل بظهوره في إعلان لملابس داخلية (فيديو)

نشر النجم التركي الشهير جان يمان فيديو روّج من خلاله للمجموعة الجديدة من الملابس الداخلية الخاصة بالعلامة التجارية العالمية "دولتشي آند غابانا" عبر حسابه الخاص على تطبيق "انستغرام".

وظهر يمان بإطلالة شبه عارية خلال الفيديو الاعلاني للعلامة التجارية "دولتشي آند غابانا" حيث ظهر في بدايته وهو عارٍ بينما كان يستحمّ تحت الماء.

وبعد ذلك خرج من تحت الماء ليقوم بتنشيف جسده والظهور بالملابس الداخلية ثم لبس بدلة أنيقة ترويجًا لهذه المجموعة الجديدة.

وتعرّض الفنان التركي لبعض الانتقادات حيث وصف البعض إطلالته بالجريئة حتى وإن كان إلإعلان هو خاص بالملابس الداخلية، في حين دافع عدد كبير عن النجم التركي وتغزل بجسده الرياضي.

ويبدو واضحاً بأن النجم التركي الشهير جذب الجمهور إليه في أعماله العالمية فحقق نجاحًا كبيرًا في المسلسل الايطالي "أرجواني ايها البحر" الذي جمعه بالفنانة الايطالية فرانشيسكا كيليمي.

كما تعاقد الفنان التركي مؤخرًا مع منصة "ديزني" العالمية لانتاج مسلسل باللغة الانكليزية والذي يحمل اسم ElTurco حيث بدأ التصوير والعمل فيه خلال الفترة السابقة.

(البوابة)