أشهر الأزواج الملكيين المطلقين.. بينهم 3 من أبناء الملكة إليزابيث

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رغم أن حفلات الزفاف الملكية، دائماً، تبهر العالم، وتجلب معها الكثير من الإثارة والفرح والأحاديث الطويلة عنها، فإن بعض الزيجات الملكية لم تستمر طويلاً. فعلى سبيل المثال، تعرض ثلاثة من أبناء الملكة الراحلة إليزابيث الثانية للطلاق، وهم: الملك الحالي تشارلز، والأميرة آن، والأمير آندرو.إليكم حالات الطلاق الملكية الأكثر شهرة في التاريخ:الأمير تشارلز والأميرة ديانايعتبر البعض أنه أشهر زواج في التاريخ الحديث، وقد أقام الزوجان حفل زفاف خيالياً في كاتدرائية القديس بولس عام 1981، وأصبحا أبوين للأميرين وليام وهاري، في عامَيْ 1982 و1984، على التوالي.لكن هذا الزواج لم يطل كثيراً؛ فقد انهار زواج تشارلز وديانا وكان الزوجان يعيشان حياة منفصلة بحلول عام 1992، وتم الانتهاء من طلاقهما بشكل رسمي عام 1996.بيتر فيليبس وأوتم كيليأعلن بيتر فيليبس، نجل الأميرة آن، وزوجته أوتم، انفصالهما في فبراير 2020، بعد إنجابهما ابنتين، هما: "سافانا، وإيسلا".وأعلن بيتر وأوتم نهاية زواجهما، الذي دام 12 عاماً تقريباً، في بيان نشراه بذلك الوقت جاء فيه: "بعد إبلاغ جلالة الملكة وأفراد العائلتين، العام الماضي، قرر الزوجان الانفصال، وهذا القرار جاء بعد مناقشات استمرت لشهور عديدة، وهو قرار ودي، ورغم شعور كلتا العائلتين بالحزن، لكنهما تدعمان بشكل كامل قرار بيتر وأوتم".وأشار البيان إلى أن الأولوية الأولى للزوجين هي ضمان استمرار تمتع طفليهما بحياة سعيدة، وبتربية سليمة.ديفيد وسيرينا أرمسترونغ جونزبعد أيام قليلة فقط من إعلان بيتر فيليبس، نجل الأميرة آن، وزوجته أوتم، انفصالهما، عام 2020، أعلن إيرل سنودون ابن شقيقة ملكة بريطانيا مارغريت ديفيد، الطلاق من زوجته سيرينا أرمسترونغ جونز، بعد زواج دام 26 عاماً.الأمير آندرو وسارة فيرغسونعرف آندرو وسارة بعضهما منذ الطفولة، وعقد قرانهما عام 1986. وقد ولدت ابنتهما الأميرة بياتريس، والأميرة أوجيني، عامَيْ 1988 و1990، على التوالي. وقد انفصل الزوجان عام 1992، وتم طلاقهما رسمياً بعد أربع سنوات. إلا أن آندرو وسارة ظلا على علاقة جيدة، ومازالا يعيشان معاً في رويال لودج في وندسور.الأميرة آن والكابتن مارك فيليبستزوجت ابنة الملكة الراحلة من الكابتن مارك فيليبس عام 1973، وأنجبت طفلين معاً، هما: "بيتر، وزارا" في عام 1981. وانتهى الحال بالزوجين إلى الطلاق عام 1992، وقد تزوجت آن لاحقاً من نائب الأدميرال السير تيموثي لورانس.الأميرة مارغريت وأنتوني أرمسترونغ جونزتزوجت مارغريت، أخت الملكة الراحلة، من المصور أنتوني أرمسترونغ جونز في عام 1960، وأنجبا طفلهما الأول ديفيد في العام التالي، وابنته ليدي سارة في عام 1964.وانهارت علاقة الزوجين تماماً عام 1970، وانفصلا رسمياً بحلول عام 1978.أمير الدنمارك يواكيم والكونتيسة ألكسندراانفصل الأمير والكونتيسة في أبريل 2005، بعد أن أمضيا عشر سنوات من الزواج. وللزوجين ولدان، هما: الأمير "نيكولاي"، والأمير" فيليكس".الأميرة كارولين من موناكو وفيليب جونوتعقدت الأميرة كارولين، والمصرفي الباريسي فيليب، قرانهما في حفل فخم أقيم بإمارة موناكو الفرنسية عام 1978، واشتهر الحفل بحضور عدد كبير من نجوم هوليوود، منهم: آفا غاردنر، وكاري غرانت، وفرانك سيناترا. وانتهى الزواج بالطلاق بعد ذلك بعاميالأميرة ستيفاني من موناكو ودانيال دوكرويتتزوجت الأميرة ستيفاني من حارسها الشخصي دانيال دوكرويت عام 1992، وأنجبت طفلين، هما: "لويس، وبولين". وانفصل الزوجان بعد أربع سنوات من زفافهما.