هؤلاء الفنانون يشاركون في حفل افتتاح المونديال

يترقب العالم حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 في الخامسة والنصف بتوقيت قطر، والرابعة والنصف بتوقيت بيروت، على استاد البيت في قطر.



يستمر الحفل لنصف ساعة، لتقام بعده المباراة الافتتاحية التي تجمع منتخبي قطر والإكوادور، وذلك في السادسة مساء بتوقيت بيروت، على ملعب استاد البيت الذي يتسع لـ 60 ألف متفرج.

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وسيشارك في حفل الافتتاح عدد من الفنانين، ابرزهم المغني القطري فهد الكبيسي، ونجم فرقة BTS جونجكوك، اللذان سيغنيان أغنية "حالمون"، وذلك بحسب بيان لـ"الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وسيشمل الحفل 7 فقرات يقدمها فنانون عالميون والفنانة القطرية دانا، ويمزج الحفل بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، ويحتفل بالمنتخبات المشاركة والدول السابقة المستضيفة للمونديال ومتطوعي البطولة، وبمشاركة من سفير كأس العالم غانم المفتاح.



واشار الاتحاد في بيانه الى أن رسالة الحفل تتمثل في دعوة الجميع للحضور إلى قطر والتقارب بين كل شعوب البشرية والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية.