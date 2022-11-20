Advertisement

فنون ومشاهير

هؤلاء الفنانون يشاركون في حفل افتتاح المونديال

Lebanon 24
20-11-2022 | 07:15
A-
A+
Doc-P-1012551-638045499209969145.jpg
Doc-P-1012551-638045499209969145.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يترقب العالم حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022  في الخامسة والنصف بتوقيت قطر، والرابعة والنصف بتوقيت بيروت، على استاد البيت في قطر.

يستمر الحفل لنصف ساعة، لتقام بعده المباراة الافتتاحية التي تجمع منتخبي قطر والإكوادور، وذلك في السادسة مساء بتوقيت بيروت، على ملعب استاد البيت الذي يتسع لـ 60 ألف متفرج.
Advertisement
 
وسيشارك في حفل الافتتاح عدد من الفنانين، ابرزهم المغني القطري فهد الكبيسي، ونجم فرقة BTS جونجكوك، اللذان سيغنيان أغنية "حالمون"، وذلك بحسب بيان لـ"الاتحاد الدولي لكرة القدم". 
 
وسيشمل الحفل 7 فقرات يقدمها فنانون عالميون والفنانة القطرية دانا، ويمزج الحفل بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، ويحتفل بالمنتخبات المشاركة والدول السابقة المستضيفة للمونديال ومتطوعي البطولة، وبمشاركة من سفير كأس العالم غانم المفتاح.

واشار الاتحاد في بيانه الى  أن رسالة الحفل تتمثل في دعوة الجميع للحضور إلى قطر والتقارب بين كل شعوب البشرية والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية.
 
 
المصدر: شاشات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2022-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:03 | 2022-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2022-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2022-11-20
11:00 | 2022-11-20
08:58 | 2022-11-20
08:00 | 2022-11-20
05:00 | 2022-11-20
04:43 | 2022-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website