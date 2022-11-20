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فنون ومشاهير

في عمر الـ39.. ممثل مصاب بالزهايمر

Lebanon 24
20-11-2022 | 16:00
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فجر الممثل العالمي كريس هيمسوورث البالغ 39 عاماً، مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أعلن عن اتجاهه للتوقف عن الأعمال الفنية لسبب خطير، ما شكل صدمة لجمهوره ومحبيه.

وقال في مقابلة مع مجلة “فانيتي فير”، إنه يخطط لأخذ إجازة طويلة بعدما أبلغه الأطباء أنه يمتلك الاستعداد الوراثي للإصابة بمرض الزهايمر.
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وأضاف أن “الفحوصات الطبية أثبتت أن لديه نسختين من جين APOE4، واحدة من كل من والديه، ما يعني أنه قد يصاب بالزهايمر”.

كذلك أوضح أنه اكتشف أخيراً، بالفعل معاناته من أعراض الزهايمر، وقد يتم تشخيصه رسمياً بإصابته بالمرض خلال أشهر، مردفاً، “عندما علمت بالخبر كان صادماً بالفعل. لكن كل ما يقلقني في الحقيقة، أن يأتي وقت ولا أتذكر زوجتي وأبنائي مطلقاً”.

وقال إنه “يريد إنهاء شخصية ثور، التي يجسدها في عالم مارڤل السينمائي، قبل أن يتم تشخيصه بشكل رسمي بالزهايمر”، مشدداً على أنه “يريد أن يضع نهاية ممتازة للشخصية قبل فوات الأوان”.

كما أعلن عن أنه يخضع لإجراءات وقائية ضد الخرف، لافتاً إلى أنني “أشعر بالامتنان لأنني أمتلك بعض الأدوات التي ستساعدني في تحضير نفسي على أفضل وجه. تؤثر الخطوات الوقائية بشكل كبير على بقية حياتك”.

واشتهر هيمسوورث بدور كيم هايد في المسلسل التلفزيوني الأسترالي Home and Away عام 2004، قبل أن يبدأ حياته المهنية بالسينما في هوليوود من خلال مشاركته في أجزاء من فيلم الخيال العلمي والإثارة “ستار تريك” سنة 2009.

كما واصل دور البطولة في أفلام عدة منها “سنو وايت آند هانتسمان” و”ريد داون” وغيرها الكثير.
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