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فنون ومشاهير

عائلة فيروز تحتفل بعيدها الـ87.. كل عام وانت بخير (فيديو)

Lebanon 24
21-11-2022 | 00:26
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لم يعرف الغناء صوتاً ملائكياً كصوتها، فهي التي ارتبط اسمها بكل الأزمنة والأمكنة، فلا حدود لصوتها، ولا حواجز.
 
هي "جارة القمر" فيروز التي حملتنا الى النجوم وجعلتنا نعشق العالم. هي التي عبثت بكل عواطفنا ومشاعرنا، والتي لا يحلو الصباح إلا مع صوتها.
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وتحتفل اليوم "معجزة الفن" التي غنّت عن الحب والوطن والحزن والألم والحياة، بعيد ميلادها الـ87.
 
ورغم تغيبها عن الاعلام والحفلات، إلا أن جمهورها لم ينساها. فقد احتفل "الفيروزيون" بعيد ميلاد صاحبة الحنجرة الذهبية بنشر مقاطع من أغانيها، وصور قديمة لها مع كلمات تفيض بالحب والتقدير والامتنان لها، ولكل ما قدمته للوطن العربي من أغانٍ وذكريات باقية على مر الزمان .
 

وفي هذه المناسبة السعيدة، منحت ريما ابنة فيروز، عشاق السيدة ومحبيها، مقطع فيديو نادر لها وذلك من بروفات تحضيراتها لأغنية "مصر عادت شمسك الذهب"، وعلقت عليه قائلة: ومنّي انا هديّة.. من أرشيفي غنّية.. مَنتَجتا خصّيصاً عشانكو تحيّة.. مصرُ - تمّوز ١٩٨٩.. تصوير مونتاج وإخراج ريما عاصي الرحباني".
 
 

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