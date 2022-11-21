شاكيرا تتجاهل بيكيه.. هذا ما فعلته!

تعيش المغنية الكولومبية "شاكيرا" حالة من الفرحة لإنتصار ابنها "ميلان" 9 سنوات، وفريقه في مباراة البيسبول.

وقد شاركت "شاكيرا" فرحتها مع جمهورها بصورة سيلفي لها مع "ميلان"، متجاهلة وجود شريكها السابق "بيكيه" في الحدث الرياضي، حيث عبرت المسارات لتلتقط صورتها مع "ميلان".

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وكتبت مغنية Waka Waka، البالغة من العمر 45 عاماً، خلال مشاركة الصورة عبر إنستغرام باللغة الإسبانية: "تهانينا لميلان وفريقه هذه البطولة الرائعة. كل الأمهات فخورات بكم لمثابرتكم وتفانيكم! برافو وصيف بطل كأس كاتالونيا تحت 10!".

وكان كل من "شاكيرا" ومدافع نادي برشلونة السابق، "بيكيه"، 35 عاماً، حاضرين في مباراة البيسبول في برشلونة. ارتدت الفائزة بجائزة غرامي لهذا اليوم قميصاً أخضر وقبعة مع حقيبة يد بيضاء وبنطلون رياضي مطابق. بينما ارتدى "بيكيه" سترة زرقاء وبنطلون جينز في المباراة الكبيرة. وكان ابنهما الأصغر، "ساشا"، 7 أعوام، حاضراً أيضاً، وقد شوهد وهو يعانق أخيه الأكبر كثيراً بعد المباراة.