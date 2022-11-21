هل يجتمع وليد توفيق وسيرين عبد النور في عمل سينمائي؟

كشف الفنان اللبناني وليد توفيق، عن عمل سينمائي قريب، سيجمعه بمواطنته سيرين عبد النور.

وشارك وليد توفيق جمهوره ومتابعيه صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام "وظهر فيها برفقة الفنانة سيرين عبد النور وقال في تعليقه على الصورة: "النجمة الراقية المتواضعة والجميلة قلباً وقالباً سيرين عبد النور.. اللي كنت قول دايما إذا عندي عمل سينمائي جديد لازم يكون معها.. هلق صار فيكن تنطرونا بمفاجآة قريبة بإذن الله".

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وكان الفنان وليد توفيق أطلق أغنية جديدة بعنوان "مجرد سؤال" من ألحانه وكلمات الشاعر نزار فرنسيس وتوزيع مصطفى عبد الرضا أما الفيديو كليب فهو من إخراج جاد شويري، ويعتبر هو التعاون الثالث بينهما بعد كليب أغنية "يا عسل"، و"دكتور بالحب"، كما تأتي هذه الأغنية ضمن ألبوم "يا عسل" الذي أنتجته شركة روتانا.

الأغنية حصدت أكثر من مليون مشاهدة على الحساب الرسمي لروتانا على "يوتيوب" حتى الآن، كما تفاعل معها النجوم والكثير من المتابعين، ومنهم الفنانة اللبنانية نجوى كرم التي غردت عبر حسابها على تويتر: "الفنّ مش مهنة بالنسبة إلك، هو هوايتك وساحة تفَرّح فيها كل النّاس، مبروك غنّيتك الجديدة".