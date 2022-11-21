كارلوس عازار ينشر صورة من "عرس لؤي".. فما هي التفاصيل؟

شارك الفنان اللبناني كارلوس عازار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" صورة، تجمعه بكل من الفنانين السوريين سامر المصري، وقيس الشيخ نجيب، من كواليس تصوير مسلسل "ستيليتو".

وظهر كارلوس برفقة النجمين مرتديين بدلات رسمية، في إشارةٍ منه إلى حضورهم لمناسبة، وكتب كارلوس في تعليقه على الصورة، التي جمعتهم موضحاً المناسبة: "الفرسان الثلاثة.. بعرس خينا لؤي".

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وأظهر المقطع احتفال "لؤي" بزواجه من "ميرا"، التي كان يعيش معها قصة حب، على الرغم من أنه متزوج من "نايلة"، التي تلعب شخصيتها الفنانة ندى أبو فرحات.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو خاصةً وأن علاقة "لؤي" مع "ميرا"، كانت تظهر خلال أحداث المسلسل على أنهما لن يتزوجا.



وكان طلب الفنان السوري سامر المصري من المتابعين، مساعدته في الاختيار ما بين زوجته "نايلة"، وعشيقته "ميرا" في المسلسل، عبر حسابه الرسمي على انستغرام.

ويحظى مسلسل "ستيليتو" بنسب متابعة عالية جداً وتفاعل كبير من قبل الجمهور على السوشال ميديا.