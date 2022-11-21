هذا ما كشفه جمال فياض عن جديد فيروز وزياد الرحباني

كشف الإعلامي والناقد الفني دكتور جمال فياض عن عمل فني أنجزه الفنان زياد الرحباني للفنانة الكبيرة فيروز، وهو عبارة عن البوم يتضمن 8 أغاني. وقال فياض لـ"لبنان 24" إنّه التقى زياد الرحباني قبل سنتين وأكد له حينها استكمال الاعمال الغنائية الـ8 لفيروز، ولكنه ينتظر "لترضى علينا الست"، كما قال له زياد. وطالب فياض فيروز بأن "ترضى" وتوافق، قائلاً: "ارجوكِ وافقي على عرض الأغاني، فجمهورك ينتظرك لترفعي لنا معنوياتنا". ولم يكشف زياد الرحباني عن نوعية الأغاني واكتفى بالقول انّه مجهود سنوات طويلة من العمل.

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