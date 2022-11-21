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فنون ومشاهير

انتحار ممثل شهير عن عمر 49 عاماً في ظروف غامضة.. وهذا ما أعلنته العائلة

Lebanon 24
21-11-2022 | 07:15
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أعلنت عائلة الممثل الأميركي، جيسون ديفيد فرانك، الذي اشتهر من خلال دوره في مسلسل الأطفال "باور رينجرز"، عن وفاته بعمر ناهز الـ49 عاماً.
وأوضحت التقارير الصحافية العالمية أن جيسون فرانك أقدم على الانتحار وإنهاء حياته. وطالبت عائلته، في بيان رسمي، باحترام الخصوصية، وعدم تداول أخبار غير صحيحة.
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وتوفي جيسون فرانك في ولاية تكساس الأميركية، وأعلن وكيل أعماله جوستين هانت، الذي بدوره أصدر بياناً للإعلام، قال فيه: "يرجى احترام خصوصية عائلته وأصدقائه، خلال هذا الوقت الرهيب، لأننا نتصالح مع فقدان مثل هذا الإنسان الرائع، لقد أحب عائلته وأصدقاءه ومعجبيه كثيرًا.. حقا نفتقده".
وحتى الآن لم يتم الإفصاح عن سبب الوفاة على الفور، على الرغم من التقارير المتعددة التي أشارت إلى وفاة فرانك منتحراً.
 


واشتهر الممثل جيسون ديفيد فرانك، باسم "Tommy Oliver" من السلسلة الأصلية لمسلسل الأطفال "Mighty Morphin Power Rangers"، التي يعود تاريخها إلى أول ظهور لسلسلة الأطفال عام 1999.
وقدم الممثل الراحل، وهو واحد من الأبطال الـ6 الخارقين، الذين يكافحون الجريمة، ويقاتلون الوحوش، دوره بحرفية فكان يظهر إلى جانب الأبطال وهم ملثمون من الرأس إلى أخمص القدمين ويبرهنون على مهارات عالية في رياضة الدفاع النفسي الكونغ فو.
المصدر: زهرة
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