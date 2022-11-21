نجوى كرم في هذا البلد ليلة رأس السنة

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تغيب بعض الأنشطة والفعاليات الفنية في هذه الفترة، وحتى انتهاء مباريات كأس العالم التي بدأت يوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة، فيما بدأت المفاوضات والتحضيرات لحفلات رأس السنة الميلادية.ويعمل عدد من الفنانين على دراسة العروضات المقدمة من أجل هذه الفترة الحافلة بالأنشطة، لكن الفنانة نجوى كرم حسمت أمرها وقررت استقبال العام الجديد للمرة الأولى في الرياض. صاحب الفكرة هو القائمين على المناسبات والمهرجانات في شركة روتانا التي تستقطب وتسهم في تنظيم كل الأنشطة التي تقام على أرض المملكة.نجوى كرم التي غابت قليلاً عن الساحة الغنائية في فترة الصيف، كانت قد عادت قبل أسبوعين من جولة أميركية كندية حصدت من خلالها نجاحًا كبيراً ولقيت أصداءً واسعة بين المغتربين العرب والأمريكيين.ويبدو أن قرار نجوى كرم في حال إصدار أيّ أغنية جديدة، أن يكون موعدها بعد احتفالات رأس السنة. في وقت تؤكد المعلومات أن نجوى تنوي إصدار أغانٍ مسجلة لها منذ وقت طويل، بعد أن جمدت إطلاقها دون أسباب. لكنها في نفس الوقت، تعمل بين الحين والآخر على إصدار أغانٍ خاصة غير المسجلة من أجل استمرار التفاعل الدائم مع الجمهور.