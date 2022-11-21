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فنون ومشاهير

الفنانة الشهيرة تكشف: طلاقنا تم على الشريعة الإسلامية بعد تغيير ديانة زوجي

Lebanon 24
21-11-2022 | 08:00
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أعلنت الفنانة هالة صدقي عن طلاقها من زوجها سامح سامي، بعد سلسلة من الأزمات، وقضت محكمة أسرة قصر النيل بالطلاق بعد أن حكمت لها المحكمة بكافة القضايا المتبادلة وأغلقت المحكمة هذا الملف نهائيا.
 
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وكشفت الفنانة هالة صدقي كيفية حصولها على الطلاق من والد طفليها سامح سامي، رغم عدم وجود طلاق في الشريعة المسيحية، مؤكدة أن سامح قام بتغيير ملته، وفي هذه الحالة يتم اللجوء للشريعة الإسلامية، وقالت إن طلاقها حتى الآن مدني صادر عن محكمة الأحوال الشخصية، ولكنها لم تحصل على الطلاق الكنسي حتى الآن، ويتوجب على سامي التقدم إلى الكنيسة للحصول على تصريح الطلاق.
 
 
وعلقت هالة صدقي على انتشار مقطع فيديو لها وهي تحتفل بعد إعلان نبأ طلاقها، وقالت إنها لم تكن تحتفل وإنما الفيديو كان أثناء كواليس تصوير مسلسل "العمدة" المقرر عرضه ضمن المسلسلات المصرية لرمضان 2023.
 
المصدر: نواعم
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