صور كشفت لقاءهما السريّ.. ثنائي هوليوود الأبرز يتخفّى!



Advertisement



إذ شوهد ليوناردو دي كابريو يخرج من مطعم Ciprani في نيويورك بشكل سري، برفقة أحد أصدقائه الذي كان يتناول معه وجيجي العشاء يوم الجمعة الماضي، وفق ما نقلته "ديلي ميل". يسعى أبرز ثنائي في هوليوود حالياً ليوناردو دي كابريو وجيجي حديد على تجنب عدسات الكاميرات والتخفي بعد تداول أنباء عن علاقة غرامية تجمع الثنائي الشهير، وأحدث ما يؤكد هذه الأخبار خروجهما سوياً لتناول العشاء في أحد مطاعم مدينة نيويورك الأميركية.إذ شوهد ليوناردو دي كابريو يخرج من مطعم Ciprani في نيويورك بشكل سري، برفقة أحد أصدقائه الذي كان يتناول معه وجيجي العشاء يوم الجمعة الماضي، وفق ما نقلته "ديلي ميل".



وارتدى ليو جاكيت سوداء مع قبعة وغطى وجهه بكمامة، ونسق مع إطلالته بنطلونا أسود وحذاء أبيض.





أما جيجي فخرجت بمفردها من المطعم نفسه وكانت ترتدي بنطلونا رمادي اللون، وسترة جلدية باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بشال أزرق حاولت أن تخفي وجهها فيه خلال خروجها.





يأتي الحديث عن العشاء الذي جمع الثنائي من دون التقاط صور لهما سوياً داخل المطعم، بعد لقاءات عديدة جمعتهما وكان آخرها منذ أسابيع خلال حفل الهالوين.