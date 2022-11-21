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فنون ومشاهير
زوج الفنانة الشهيرة يعلن خبر الطلاق بعد أقل من 5 أشهر على زفافهما!
Lebanon 24
21-11-2022
|
23:00
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أعلن طبيب الأسنان شريف شرقاوي، انفصاله رسمياً عن زوجته الفنانة نسرين طافش، بعد أقل من 5 أشهر على ارتباطهما.
جاء ذلك خلال رد شرقاوي على سؤال أحد متابعيه: "فين نسرين طافش؟ اطلقتوا؟"، واجاب شرقاوي: "تم الطلاق بسلام وأنا أحترمها كإنسانة وعدم الاتفاق شيء طبيعي يحدث بين البشر المهم هو السلام والاحترام".
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وأثارت الفنانة نسرين طافش، جدلًا كبيرًا مؤخرًا بعدما قامت بحذف كل الصور التى جمعتها بزوجها طبيب الأسنان شريف شرقاوي، من حسابها على موقع "انستغرام"، مما جعل البعض يتكهن بحدوث خلافات بينهما أو انفصال بعد أقل من شهرين على زواجهما.
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