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فنون ومشاهير

هل نبيلة عبيد مصابة بـ"فيروس" خطير؟

Lebanon 24
22-11-2022 | 11:00
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طمأنت الفنانة نبيلة عبيد، جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية مؤكدة بأن ما تم نشره والترويج له على بعض المواقع الإخبارية خلال الساعات القليلة الماضية حول إصابتها بفيروس جديد يجمع بين الإنفلونزا والكورونا أمر غير صحيح.
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وشاركت نبيلة عبيد، متابعيها مقطع فيديو لمجموعة من المشاهد قدمتها في أعمالها، وذلك عبر حسابها الرسمي على " انستغرام"، وكتبت قائلة: "الحمدلله انا بخير وبصحة جيده... ومش صحيح ما كتب على بعض المواقع الاخباريه باني مريضه بفيروس يجمع ما بين الانفلونزا والكورونا و مش عارفه ايه".
 
وتابعت:" احب اطمنكم جميعا اني بخير و شكرا على سؤال الجميع و محبتكم كلكم ......اقولكم الأغنيه ديه حلوه اسمعوها".
 
المصدر: سيدتي
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