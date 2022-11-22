روميو لحود في ذمّة الله.. مسيرة فنية حافلة بالإبداعات

توفيَ صباح اليوم الثلاثاء الفنان اللبناني الكبير روميو لحود‬⁩ عن عمر يناهز الـ92 عاماً.

والراحل هو مخرج ومصمّم استعراضات وكاتب كلمات وملحن لبناني.

تلقى روميو لحود علومه الابتدائية في مدرسة القدّيس يوسف في عينطورة، ثم تابع دروسه الجامعية في جامعة "موزار" في باريس - فرنسا، وحاز في العام 1954 على إجازة في هندسة الديكور.

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عشقه للمسرح وللأوبرا دفعه إلى متابعة الدروس في علم المسرح أو بما يسمى بـ"سينوغرافي ميكانيك" في معهد "مونتكامودزو" في إيطاليا، وهذا العلم يركّز على درس خشبة المسرح، نوعيتها وسماكتها، وايجاد الحلول لكافة مشاكل المسرح.

وأثناء متابعته هذه الدراسة، بدأ بالعمل الفعلي في إنشاء المسارح، وتجهيزها، وتأمين كل ما تتطلب من معدات وغيرها.

وخلال مسيرته، سعـى الفنان المبدع روميو لحود الى إحياء التراث أو الفولكلور اللبناني وتطويره وتقديمه مادة فنية راقية إلى الجمهور، من خلال العروض المسرحية والرقصات الموسيقية الفولكلورية، التي ما زالت مطبوعة في ذاكرة اللبنانيين والعرب لغاية الآن.

وهو أول مـن أطلـق "المسـرح الدائم" وذلك في فندق "فينيسيا"، بالاستعراض الكبير "موّال" الذي عرض بشكل مستمر طوال أحد عشر شهراً.

ونال الفنان روميو لحود، جوائز وأوسمة منها وسام الأرز الوطني برتبة ضابط، الذي قلّده إياه فخامة رئيس الجمهورية السيد الياس الهراوي عام 1995.

أما الجوائز فهي: بروموسيون إي برستيج - جنيف، الـفوبور - لبنان، ابينيه سور سان (Epiney sur seine) - فرنسا، غولدن ميدل - الولايات المتحدة الأميركية، الأرزة الذهبية - لبنان، الـموركس الذهبي - لبنان، الاسطوانة البلاتينية للأغنية - اليونان.



بدأ مسيرته المهنية الفعلية في 1964 عندما أعد أوبريت غنائي بطلب من جمعية مهرجانات بعلبك في إطار برنامجها "ليالي لبنان". وفي 1969، قدّم عروضه في مسرح الأولمبيا في باريس.

أعماله:

الشلال، مهرجانات بعلبك الدولية، 1962

موّال، مسرح فينيسيا، 1965 وأيضا في مهرجانات الأرز، 1965

ميجانا، مسرح فينيسيا، 1966

عتابا، مسرح فينيسيا، 1967

ليالي لبنان، مهرجانات بعلبك الدولية، 1967

حفل تتويج شاه إيران، طهران، 1961

القلعة، مهرجانات بعلبك الدولية، 1968

مسرح الأولمبيا ، باريس، 1969

المسرح الكبير للفنون الجميلة Grand Théâtre Des Beaux Arts، بروكسل، 1969

فرمان، مهرجانات بعلبك الدولية، 1970

جولات مع Jeunesses Musicales de France، 1968، 1969، 1970.

مهرجان بغداد 1969 و1972

مهرجانات بعلبك الدولية، 1971

العواصف، مهرجان الأرز، 1971

فينيقيا 08، مسرح مارتينيز، 1971

سنقف سنقف، مسرح الايليزيه، 1974

هـرب شـاهــين، بعــبدات، مـسرح تحـت الخيـمة، 1975

بنت الجبل، مسرح الاليزيه، 1977

اسمك بقلبي، مسرح الايليزيه، 1978

أوكسيجين، مسرح الايليزيه، 1979

ياسمين، مسرح الايليزيه، 1980

نمرود، مسرح الايليزيه، 1981

سوبر ستار، مسرح كازينو لبنان ، 1982

حكاية أمل، مسرح الايليزيه، 1982

الحلم الثالث، مسرح الايليزيه، 1985

ليالي لبنان، مهرجان جرش، 1987

مـهرجانات جبيل، 1978

بنت الجبل، مسرح كازينو لبنان، 1988

ليالي زمان، فندق ريجنسي بالاس ، 1995

ياسمين 2، مهرجانات بيبلوس، 1998

من لبنان، مدرج الذوق الروماني

مسرحية "بنت الجبل" تقديم روميو لحود





مسرحية "بكرا بتشرق شمس العيد" اخراج روميو لحود



