روميو لحود في ذمّة الله.. مسيرة فنية حافلة بالإبداعات

توفيَ صباح اليوم الثلاثاء الفنان اللبناني الكبير روميو لحود عن عمر يناهز الـ92 عاماً.
والراحل هو مخرج ومصمّم استعراضات وكاتب كلمات وملحن لبناني.
تلقى روميو لحود علومه الابتدائية في مدرسة القدّيس يوسف في عينطورة، ثم تابع دروسه الجامعية في جامعة "موزار" في باريس - فرنسا، وحاز في العام 1954 على إجازة في هندسة الديكور.
عشقه للمسرح وللأوبرا دفعه إلى متابعة الدروس في علم المسرح أو بما يسمى بـ"سينوغرافي ميكانيك" في معهد "مونتكامودزو" في إيطاليا، وهذا العلم يركّز على درس خشبة المسرح، نوعيتها وسماكتها، وايجاد الحلول لكافة مشاكل المسرح.
وأثناء متابعته هذه الدراسة، بدأ بالعمل الفعلي في إنشاء المسارح، وتجهيزها، وتأمين كل ما تتطلب من معدات وغيرها.
وخلال مسيرته، سعـى الفنان المبدع روميو لحود الى إحياء التراث أو الفولكلور اللبناني وتطويره وتقديمه مادة فنية راقية إلى الجمهور، من خلال العروض المسرحية والرقصات الموسيقية الفولكلورية، التي ما زالت مطبوعة في ذاكرة اللبنانيين والعرب لغاية الآن.
وهو أول مـن أطلـق "المسـرح الدائم" وذلك في فندق "فينيسيا"، بالاستعراض الكبير "موّال" الذي عرض بشكل مستمر طوال أحد عشر شهراً.
ونال الفنان روميو لحود، جوائز وأوسمة منها وسام الأرز الوطني برتبة ضابط، الذي قلّده إياه فخامة رئيس الجمهورية السيد الياس الهراوي عام 1995.
أما الجوائز فهي: بروموسيون إي برستيج - جنيف، الـفوبور - لبنان، ابينيه سور سان (Epiney sur seine) - فرنسا، غولدن ميدل - الولايات المتحدة الأميركية، الأرزة الذهبية - لبنان، الـموركس الذهبي - لبنان، الاسطوانة البلاتينية للأغنية - اليونان.
بدأ مسيرته المهنية الفعلية في 1964 عندما أعد أوبريت غنائي بطلب من جمعية مهرجانات بعلبك في إطار برنامجها "ليالي لبنان". وفي 1969، قدّم عروضه في مسرح الأولمبيا في باريس.
أعماله:
الشلال، مهرجانات بعلبك الدولية، 1962
موّال، مسرح فينيسيا، 1965 وأيضا في مهرجانات الأرز، 1965
ميجانا، مسرح فينيسيا، 1966
عتابا، مسرح فينيسيا، 1967
ليالي لبنان، مهرجانات بعلبك الدولية، 1967
حفل تتويج شاه إيران، طهران، 1961
القلعة، مهرجانات بعلبك الدولية، 1968
مسرح الأولمبيا ، باريس، 1969
المسرح الكبير للفنون الجميلة Grand Théâtre Des Beaux Arts، بروكسل، 1969
فرمان، مهرجانات بعلبك الدولية، 1970
جولات مع Jeunesses Musicales de France، 1968، 1969، 1970.
مهرجان بغداد 1969 و1972
مهرجانات بعلبك الدولية، 1971
العواصف، مهرجان الأرز، 1971
فينيقيا 08، مسرح مارتينيز، 1971
سنقف سنقف، مسرح الايليزيه، 1974
هـرب شـاهــين، بعــبدات، مـسرح تحـت الخيـمة، 1975
بنت الجبل، مسرح الاليزيه، 1977
اسمك بقلبي، مسرح الايليزيه، 1978
أوكسيجين، مسرح الايليزيه، 1979
ياسمين، مسرح الايليزيه، 1980
نمرود، مسرح الايليزيه، 1981
سوبر ستار، مسرح كازينو لبنان ، 1982
حكاية أمل، مسرح الايليزيه، 1982
الحلم الثالث، مسرح الايليزيه، 1985
ليالي لبنان، مهرجان جرش، 1987
مـهرجانات جبيل، 1978
بنت الجبل، مسرح كازينو لبنان، 1988
ليالي زمان، فندق ريجنسي بالاس ، 1995
ياسمين 2، مهرجانات بيبلوس، 1998
من لبنان، مدرج الذوق الروماني
مسرحية "بنت الجبل" تقديم روميو لحود
مسرحية "بكرا بتشرق شمس العيد" اخراج روميو لحود