بقبلات حميمة.. ممثل لبناني يُعايد زوجته الأوكرانية بعيدها بطريقة رومنسية (فيديو)

عايد الممثل نيكولا معوض زوجته الأوكرانية "مادلين" وذلك بمناسبة عيد ميلادها.

ونشر نيكولا مقطع فيديو عبر حسابه على "انستغرام" تضمّن مقتطفات وهو يرقص مع زوجته على شاطئ البحر ويقبّلها برومنسية وذلك خلال الاحتفال بزفافهما، وأرفقه بالمعايدة التالية: "عيد ميلاد سعيد يا حبّي. عيد ميلاد سعيد لشريكة حياتي. أتمنى أن نكون دائماً الملجأ لبعضنا البعض، وليباركني الله دوماً بوجودك أنت في حياتي".

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A post shared by Nicolas Mouawad نيقولا معوَّض (@nicolasmouawad)



