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فنون ومشاهير
أين تستقبل ناسي عجرم العام الجديد؟
Lebanon 24
22-11-2022
|
14:00
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تستعد نانسي عجرم لجولة غنائية قوية قبل نهاية العام فبعد نجاحها بالموسم الصيفي الغنائي بأكثر من عمل غنائي بداية من صحصح وعيشها بعافية وحتى علشانك التي أصدرتها قبل أسابيع فيديو كليب وحققت ملايين المشاهدات تستعد لأكثر من مفاجآة نكشف عنها من خلال نواعم .
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يبدو أن نجاح حفلاتها بالمملكة العربية السعودية جعلها النجمة الأكثر طلبا بالرياض حيث من المقرر أن تحي نانسي عجرم أكثر من حفل غنائي بالسعودية خلال الفترة المقبلة وبحسب المعلومات سيكون لديها حفل ب2 كانون الاول بالميدل بيست بالرياض والذي سيجمعها بالدي جي العالمي salvator ganacci على خشبة مسرح ويتردد انها ستقدم معه مفاجآة خاصة لجمهور الحفل حيث ستعيد تقديم إحدى أغنياتها بتوزيع جديد خلال الحفل.
كما لديها حفل آخر يجمعها بملك الرومانسية وائل كفوري في 7 كانون الاول على خشبة مسرح محمد عبده اما حفلها في جدة فسيكون ب 8 كانون الاول.
وبحسب المعلومات فأن نانسي عجرم في طريقها للإعلان عن حفل رآس السنة لهذا العام حيث أنها ستشارك ب تريو نايت بليلة 31 ديسمبر .
وعلى الصعيد الآخر تقوم حاليا نانسي بإختيار أغنية بباللهجة المصرية وآخرى باللهجة اللبنانية لتكون ضمن خطتها خلال الفترة القادمة .
المصدر: نواعم
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