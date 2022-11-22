هذا موعد دفن الفنان روميو لحود



توفيَ صباح اليوم الفنان روميو لحود‬⁩ عن عمر يناهز الـ92 عاماً.

يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم غدّ الأربعاء، في كاتدرائيّة مار جرجس في بيروت، ويُوارى الثرى في مدافن العائلة في كنيسة السيدة في عمشيت.

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يتقدّم "لبنان 24" بأحرّ التعازي من عائلة الفقيد.