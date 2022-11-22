من داخل منزلها ظهرت الى جانب معتصم النهار وهما يزينان شجرة الميلاد.. هل عادت لين لزوجها؟ (صور)

أثارت لين برنجكجي، الزوجة السابقة للفنان السوري معتصم النهار، الجدل حول عودة علاقتهما، بعد نحو 9 أشهر من الإعلان الرسمي عن انفصالهما.



يأتي ذلك بعدما نشرت لين مقطع فيديو قصير عبر "ستوري" حسابها على "إنستغرام"، وثقت فيه تزيين شجرة عيد الميلاد في منزلها، ظهرت فيه إلى جانب النجم السوري وابنتها ساندرا، وعلّقت بالقول: شجرة عيد الميلاد مزينة. مع عزيزتنا ساندرا.

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وكان الثنائي أعلنا انفصالهما وحذفا كل الصور التي تجمعهما سوياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فهل عادت الامور الى مجراها الطبيعي، أم مجرد الحفاظ على تقاليد عائلية من اجل ابنتهما ساندرا؟