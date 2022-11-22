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فنون ومشاهير

أزمة بين كارول سماحة واليسا: "تواجهني وتكفي للآخر"

Lebanon 24
22-11-2022 | 06:43
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علّقت الفنانة كارول سماحة على تصريح لزميلتها الفنانة اليسا والذي قالت حينها فيه: "كارول بتضل تحركش على تويتر وبالآخر بتقلب عليها".

وخلال حلول كارول ضيفة مع الاعلامي وسام بريدي ضمن برنامج "غنيلي بالجو"، تحدت اليسا بأن تواجهها وتكمل حديثها الى الآخر.
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وقالت: "انا كنت بتمنى بس شغلة وحدة، هي معروفة انها جريئة، اذا رميت كلمة انو انا بحرتق، تكفي فيها عالآخر، بشو حرتقت، بحب تواجهني وتقللي لان انا حدا بحب كتير الحقيقة وواجه الناس".
المصدر: الجديد
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