جورج وسوف يجمع هؤلاء المشاهير

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في سرية تامة، أنهى النجم جورج وسوف تصوير أحدث أعماله الغنائية "بيتكلم عليّ"، مع المخرج إيلي سمعان، في مناطق مختلفة من بيروت.وتشهد الأغنية، المقرر صدورها كهدية من وسوف إلى جمهوره بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، التعاون الثاني للفنان السوري مع الفنان زياد برجي، بعد أغنية "بيحسدوني"، التي كتب كلماتها ولحنها برجي لوسوف قبل 11 عاماً، ونالت نجاحاً جماهيرياً كبيراً.وكتب كلمات أغنية "بيتكلم عليّ" الشاعر المصري أمير طعيمة، ولحنها زياد برجي، ووزعها موسيقياً زاهر ديب، وشارك وسوف في تصوير قصة الفيديو كليب، النجوم: عابد فهد، عبدالمنعم عمايري، وزينة مكي.وكان آخر ظهور جماهيري لوسوف، الأسبوع الماضي في افتتاح الحفلات الفنية لـ"موسم الرياض"، إذ جمعه حفل كبير بالفنانين راغب علامة وآدم.وحل وسوف، مؤخراً، ضيفاً على برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، مؤكداً فيه أن حياته تقتصر على الغناء للناس، وأنه يعتبر حضور الجمهور لحفلاته أكبر نعمة حصل عليها، مبيناً أن حب الناس له لا يقدر بثمن. وأضاف وسوف، في الحوار، أن كل الأغاني التي قدمها في حياته "كانت طالعة من قلبي للناس، لهيك الناس حبوها وحفظوها ورددوها".واعترف وسوف بأن وضعه الصحي يزعجه، لكنه قال إنه مؤمن بقضاء الله لما أصابه من مرض، ورغم ذلك لا يتأخر عن تلبية رغبات الجمهور، الذي يطالب بحضوره في الحفلات والمهرجانات الكبرى، مؤكداً أنه يرفض فكرة الاعتزال نهائياً، وأنه تعود على وضعه الصحي، راداً السبب إلى محبة الجمهور الكبيرة له، وقال: "بحب أروح أشوف الجمهور، خاصة الجاليات في بلاد الاغتراب.. محبتهم بتكبر القلب، وهالشي بيفرح قلبي، وبيغذي حياتي".