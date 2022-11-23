وعكة طارئة تدخل أنغام إلى المستشفى... ما جديد حالتها؟

Advertisement

بعد العملية الجراحية التي أجرتها أنغام قبل أيام في أحد المستشفيات الكبرى، تعرضت على لمضاعفات صحية طارئة وتم احتجازها بالمستشفى لايام عدة، لحين التماثل للشفاء.وأصدرت أنغام، بيانًا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، لتوضيح الحالة الصحية، واعتذارها لجهورها عن حفلاتها الغنائية التي كان من المُقرر إحياءها تلك الفترة.وجاء في البيان: "تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة، أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى. وهي حالياً مازالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن".وتابع البيان: "حاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة، لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول".وأضاف: "نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حالياً لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها.. نرجو من كل محبي أنغام الدعاء لها بالشفاء العاجل".