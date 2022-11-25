شيرين عبد الوهاب تتحضر لعودة قوية... ماذا كشف مدير أعمالها؟

تحاول المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب أن تطوي صفحة أزمتها الأخيرة والتركيز على أعمالها الفنية المستقبلية، حيث تستعد لإطلاق 3 أغنيات جديدة.

وكشف نبيل إدوارد، مدير أعمال شيرين، الذي تولى هذا المنصب حديثاً بعد تخليها عن ميمي فؤاد، أنها بدأت فعلياً العمل على أغنيات جديدة بعد أن اختارت 3 أغنيات من بين عدد من الأغنيات والألحان التي قدمت لها من بعض الشعراء والملحنين الشباب.

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وأصدرت شيرين عبد الوهاب، بعد خروجها من المستشفى وقبل زواجها مجدداً من حسام حبيب، بياناً، نُشر عبر حساب محاميها ياسر قنطوش، لكشف ملابسات المؤامرة التي حيكت ضدها وقالت إن شقيقها وبعض المقربين تورطوا فيها.

وأضافت: "نقلاً عن الفنانة شيرين عبدالوهاب ورغبةً منها لبيان الحقيقة كاملة للرأي العام وتفنيداً لما ورد من شائعات وأخبار على لسان مدير أعمالها السابق المدعو ميمي فؤاد الذي تم إنهاء عمله من جانب الفنانة لعدم قيامه بالدور المطلوب منه طوال الفترة السابقة فإن الفنانة تعلن وتؤكد أن كل هذه الأخبار المتداولة مجرد شائعات مغرضه ولا أساس لها من الصحة".

وتابع البيان أنها "تعرضت لمؤامرة كبيرة أحد أطرافها شقيقها المدعو محمد عبدالوهاب وبعض المقربين لها حيث قام شقيقها بضربها وسحلها مستخدماً سلاحاً"، مشيرا إلى انها ستقاضي كل شخص أساء لها أو لسمعتها.