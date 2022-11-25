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فنون ومشاهير
تايلور سويفت تعرض منزلها للإيجار بمبلغ ضخم... كم تبلغ الدفعة الشهرية؟
Lebanon 24
25-11-2022
|
23:00
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قررت النجمة العالمية تايلور سويفت عرض منزلها الشهير، الموجود في شارع كورنيليا بنيويورك، للإيجار.
وتعرض سويفت، حالياً، منزلها الذي ظهر في فيديو كليب أغنيتها "شارع كورنيليا"، للايجار بمبلغ ضخم يصل إلى 45 ألف دولار شهرياً.
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وبحسب تقارير صحافية، أوضحت أن هذا المنزل تم بناؤه عام 1870 كمنزل متنقل، وتحول إلى منزل مذهل بأسلوب عصري، بعدما تملّكته سويفت.
ويبلغ طول المنزل 21 قدمًا، بواجهة كلاسيكية من الطوب، ويحتوي على 4 غرف نوم، و5 حمامات كاملة، وحمامين نصفين، مع أسقف مرتفعة مزدوجة، و3 مدافئ تعمل بالغاز، وأرضيات خشبية.
ويضم العقار المذهل، أيضًا، مسبحًا وتراسات خاصة لغرف النوم، بالإضافة إلى تراس على السطح يطل على وسط مدينة مانهاتن.
كما ان الطابق الثاني يفتح على غرفة معيشة واسعة، مع أسقف ذات عوارض وأرضيات خشبية من الخشب الروسي الأبيض، ونوافذ زجاجية، ومدفأة تعمل بالحطب مع موقد من الرخام، وأسطح من الجرانيت، تفتح على منطقة تناول الطعام مع نوافذ بابية ممتدة من الأرض حتى السقف، تفتح على مناظر الفناء الخلفي للقرية الغربية. وهناك طابق ثالث، يحتوي على أجنحة من غرفتَيْ نوم.
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