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فنون ومشاهير

ماذا قالت نقابة الفنانين حول القبض على منة شلبي؟

Lebanon 24
25-11-2022 | 13:50
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أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، بيان بشأن تناول قصة القبض على الفنانة منة شلبي والتحفظ عليها بمطار القاهرة، وأعربت عن أسفها لتداول بعض الأخبار والوقائع التي تنال من الفنانة منة شلبى عضو النقابة والتي تستبق تحقيقات النيابة العامة، وتمثل خرقا لكل الضمانات التي كفلها القانون لأى شخص طبيعى يقف أمام القضاء بل ووصل الأمر إلى حد نشر أوراق رسمية خاصة بالفنانة منة شلبى تنطوى على بياناتها الشخصية – بحسببيان النقابة.
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وأضافت: إن كل ما تطلبه النقابة هو احترام خصوصية أعضائها وعدم الخوض فى أعراضهم وترجو النقابة من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى والجميع انتظار واحترام التحقيقات.
وتابعت: تهيب النقابة بالجميع التحلى بقوانين الإنسانية التي تسمو فوق أي قانون ، وتجدد النقابة تقديرها الكامل لجهات التحقيق وللقضاء المصرى وتقف احتراما لكل ما يصدر عنه من قرارات.
 
 
ومؤخرا تم القبض على الفنانة منة شلبي، وذلك في أثناء عودتها من السفر، وبحوزتها كمية من المواد المخدرة.
 
(أخبار الآن) 
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