"من أكبر لأصغر وحدة شرفها حقوا شوية دولارات".. ملحن لبنان شهير يُحدث ضجة بتصريحاته عن تنازلات الفنانات! (فيديو)

أحدث الكاتب والملحن اللبناني فارس اسكندر الجدل بين المتابعين في حديثه عن الأخلاق والشرف في الوسط الفني.

ولفت اسكندر في حديث لبرنامج "شو القصة" إلى وجود أمور كثيرة لا يعرفها إلا من هم في الوسط.

وقال إن الشرف في الوسط يشترى ببعض المال، مؤكداً عدم وجود العفة في الوسط.

وأضاف أن كل شئ مباح في الوسط الفني، مشيراً إلى أنها مخفيه تحت اسم "الفنان"، بحسب تعبيره.

وأكد أن كل الفنانات دون استثناء قدموا التنازلات حتى وصلوا إلى ما هن عليه الآن.

وتابع بأن تشبيه الإنسان أمه وأخته بالفنان هو ذم لهن.

ورفض مصطلح "الطعن بشرف الفنانة"، قائلاً: "أي شرف هاد.. ما فيكي تفوتي بالوسط الفني وتسويلي أنا الشريفة العفيفة ما بتمشي هي"

وأضاف: "مافي عفة.. نص الشباب مافي عفة البنات بدو يكون عندن عفة.. كلو مباح بالوسط الفني تحت شعار فنان".

وتابع: "أي شرف عندن بينشرى بشوية دولارات.. نحن بالوسط منعرف بعضنا منيح"، مشيراً إلى أن ما يحدث في الوسط الفني أكبر من ذلك بكثير.

وأوضح أن الفنانات اللواتي رفضن تقديم التنازلات إبعدوا عن الوسط الفني نهائياً، مشيراً إلى أن الأمثلة وافرة على ذلك.

بعد هذه التصريحات انقسمت آراء متابعي إسكندر بين مؤيد لوجهة نظره في طريق شهرة فنانات الوسط، مع اعتباره شخص صريح جداً وشجاع لتعبيره عن حقيقة الأمر بشفافية، وبين معارض لطريقة تعميم اسكندر وأسلوب حديثه الهجومي، دون أي حساب لسمعة الفنانات.

(تريند ـ فوشيا)