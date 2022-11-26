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فنون ومشاهير

النيابة العامة تخلي سبيل الممثلة منة شلبي بضمان مالي

Lebanon 24
26-11-2022 | 02:00
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أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الممثلة منة شلبي بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من نيويورك وبحوزتها مواداً يُشتَبه في كونها مخدرات، وورود محضر بالتحريات حول الواقعة، وذلك إذا ما سددت ضمانًا ماليًا قدره خمسين ألف جنيه.
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وتلقت النيابة العامة إخطارًا ظهر الجمعة بضبط الممثلة منة شلبي بمطار القاهرة الدولي حال عودتها من الخارج وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، وكان بحوزتها عدد من الحقائب تحوي متعلقاتها الشخصية والتي بوضعها على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور بها على مواد يُشتبه في كونها مخدرات، فأُلقي القبض عليها وتم التحفظ على المواد المضبوطة.
 
وورد للنيابة العامة اليوم محضر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن ما توصلت إليه التحريات في تلك الواقعة، ثبت به أن المتهمة قد أحرزت تلك المواد بقصد التعاطي.
 
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات، فاستهلتها باستجواب المتهمة فيما هو منسوب إليها من اتهام بحيازتها وإحرازها مواد مخدرة بقصد التعاطي، فأنكرتها.
وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلها بضمان مالي قدره خمسين ألف جنيه، وإرسال المواد المضبوطة بحوزتها لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتها ومدى احتوائها على أي من المواد المخدرة وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: سيدتي
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