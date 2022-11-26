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فنون ومشاهير

نجم "باب الحارة" المصاب بالتصلب اللويحي يشجع هذا الفريق في كأس العالم (فيديو)

Lebanon 24
26-11-2022 | 05:00
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شارك الفنان السوري يحيى بيازي، مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، يظهر من خلاله الفريق الذي يشجعه في بطولة كأس العالم.
 
وظهر يحيى بصحة جيدة ويقف على قدميه، مرتدياً قميصاً برتقالياً في إشارةٍ منه إلى تشجيعه منتخب هولندا، وقبّل شعار المنتخب، وكتب: "هولندا.. كأس العالم".
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وكان الفنان السوري يحيى بيازي بدأ رحلة العلاج من مرض التصلب اللويحي، في العاصمة بيروت بدعم من زميله الفنان قصي خولي، والمنتج فراس العمري.
 
وظهر الفنان يحيى في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو برفقة الدكتور المشرف على علاجه شارلي جبور، ووجه الشكر إلى خولي والعمري.
وقال الدكتور جبور أنه تلقى توصية خاصة من قصي خولي وفراس العمري، لبدء مراحل علاج الممثل يحيى بيازي، مضيفاً أنه سيكون هناك ظهور آخر للفنان بيازي بعد يومين، أو ثلاثة أيام ليطمئن فيها الجمهور على تقدم العلاج.

وكان بيازي ظهر مؤخراً في مقطع فيديو، ضمن بث مباشر على تيك توك، مع زميله الفنان السوري وائل شرف، وتكلم عن تجاهل الفنانين له عقب مرضه، تلا ذلك توجيه الفنانين عدد من رسائل الدعم لبيازي.

المصدر: سيدتي

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