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فنون ومشاهير

أصالة تغني لـ أحلام "غلبان" والأخيرة تعلق (فيديو)

Lebanon 24
26-11-2022 | 11:00
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شاركت الفنانة الإماراتية أحلام مقطع فيديو يجمعها بصديقتها الفنانة السورية أصالة نصري، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".
حيث ظهرت أصالة نصري في الفيديو، وهي تؤدي أغنيتها "غلبان" إلى جانب أحلام، خلال تحضيرات أصالة لحفلها المقبل في موسم الرياض والذي يحمل عنوان "ليلة أصالة".
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وكانت أصالة تشير أثناء غنائها إلى أحلام، في دلالة منها إلى أنها الإنسانة والصديقة الوفية والحقيقة، التي تشاركها كل شيء.
وكتبت أحلام في تعليقها على الفيديو، الذي نشرته: "أصالة القلب"، وحظي الفيديو بإعجاب جمهور ومتابعي أحلام، وعبروا لها عن حبهم لها وللفنانة أصالة، وإعجابهم بعلاقة الصداقة القوية التي تجمع بينهما.
 
فيما علّق البعض على إطلالة أصالة في إشارةٍ منهم إلى تغير ملامحها بشكل واضح.
ومن بين المعلقين كانت كل من الفنانتين السوريتين ليليا الأطرش، وجومانة مراد اللتين اكتفتا بوضع رموز تعبيرية بشكل قلوب.
يشار إلى أن كلاً من الفنانتين أصالة نصري وأحلام، تتحضران لبدء عرض برنامج المواهب السعودي "سعودي أيدول"، الذي تشاركان بلجنة تحكيمه إلى جانب كل من الفنان ماجد المهندس، والفنان أصيل أبو بكر.
المصدر: سيدتي

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