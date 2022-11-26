Advertisement

فنون ومشاهير

بغصة ودموع.. إعلامية الـ OTV تودع المشاهدين (فيديو)

Lebanon 24
26-11-2022 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1014403-638050508265737266.jpg
Doc-P-1014403-638050508265737266.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ودعت الإعلامية دانيا الحسيني المشاهدين في الحلقة الأخيرة من برنامج "عالمكشوف" الذي تقدمه على شاشة الـ otv .

 

وبدموع وغصة، أعلنت دانيا انه بعد 7 سنوات من العمل في هذه القناة حان وقت الوداع، مؤكدة ان الـ otv  بيتها الأول وستبقى.

 

وشكرت دانيا رئيس مجلس إدارة المحطة روي الهاشم على دعمه لها طوال فترة عملها، كما شكرت كل فريق العمل والموظفين .

Advertisement

A post shared by Dania Husseini (@daniahusseini)

 

 
 
 

وأشارت دانيا إلى انها ستبدأ رحلة جديدة من دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية.

المصدر: "رصد" لبنان 24

فنون ومشاهير

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:04 | 2022-11-26
08:00 | 2022-11-26
06:20 | 2022-11-26
05:00 | 2022-11-26
03:18 | 2022-11-26
02:00 | 2022-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website