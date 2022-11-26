بغصة ودموع.. إعلامية الـ OTV تودع المشاهدين (فيديو)

ودعت الإعلامية دانيا الحسيني المشاهدين في الحلقة الأخيرة من برنامج "عالمكشوف" الذي تقدمه على شاشة الـ otv .

وبدموع وغصة، أعلنت دانيا انه بعد 7 سنوات من العمل في هذه القناة حان وقت الوداع، مؤكدة ان الـ otv بيتها الأول وستبقى.

وشكرت دانيا رئيس مجلس إدارة المحطة روي الهاشم على دعمه لها طوال فترة عملها، كما شكرت كل فريق العمل والموظفين .

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A post shared by Dania Husseini (@daniahusseini)





وأشارت دانيا إلى انها ستبدأ رحلة جديدة من دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية.