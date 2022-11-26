أحدثهم منة شلبي.. نجوم ارتبط اسمهم بقضايا مخدرات وهذه الفنانة ستفاجئكم

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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بخبر قضية الفنانة المصرية منة شلبي بحوزتها مواد مخدرة، حيث تم التفتيش داخل الجمارك في مطار القاهرة واتضح أن بحقيبتها 12 كيساً من مواد ممنوع تداولها بمصر وأثناء التحقيق معها قالت: "أنا معرفش عن المخدرات دي حاجة مش بتاعتي".ولم تكن الفنانة منة شلبي هي الأولى التي واجهت اتهامات حيازة أو إدمان مواد مخدرة.في وقت سابق ألقي القبض على المطرب هيثم محمد برفقة أصدقائه بتهمة حيازة مخدر الهيروين وقررت حينها نيابة القاهرة الجديدة حبسه لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق.ألقت الشرطة القبض على الفنان ريكو برفقة أصدقائه وهم يتعاطون المخدرات بإحدى العقارات وتم حبسه لمدة عام.كما ألقي القبض على الفنان عمر متولي بعدما تم العثور على مواد مخدرة بحوزته أثناء قيادة السيارة وتم التحفظ عليه حتى أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله مع دفع كفالة قدرها ألف جنيه.تم القبض على الفنانة دينا الشربيني في عام 2013 بعدما ضبطت برفقة شخص ما في منطقة الزمالك وبحوزتهم مواد مخدرة وصدر الحكم القضائي ضدها بالحبس لمدة عام.اعترف الفنان الراحل فاروق الفيشاوي بأحد البرامج التلفزيونية أنه كان يدمن المخدرات في فترة شبابه وتعافى منها.ابتعد الفنان أحمد عزمي عن التمثيل بسبب تهمة تعاطي المخدرات بعد ضبطه في شرم الشيخ وخرج بكفالة قدرها ألفا جنيه ليعود مرة أخرى للسجن بعدما حكم عليه بستة أشهر بتهمة التعاطي وكشف خلال لقائه مع أحد البرامج:" ظلمت نفسي طبعا، وتتبعت خطوات الشيطان، وحطيت نفسي في موضع شبهات، الحمد لله إنها جت على قد كده ".ألقت الشرطة القبض على الفنانة نهى العمروسي عندما كانت برفقة المخرج عمرو فاروق وتسعة أشخاص آخرين في شقة بالزمالك وبعد عمل تحليل للدم تأكد الطب الشرعي من تعاطي العمروسي للمخدرات واضطرت حينها لدفع كفالة قدرها عشرة آلاف جنيه.