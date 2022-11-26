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فنون ومشاهير

نانسي عجرم وميريام فارس في مهرجان ساوندستورم

Lebanon 24
26-11-2022 | 14:00
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أعلنت شركة الفعاليات الموسيقية والترفيهية السعودية "مدل بيست" اليوم عن انضمام مجموعة من أبرز الفنانين العرب إلى مهرجان ساوندستورم الضخم الذي ينطلق الأسبوع المقبل من 1 -3 كانون الاول في العاصمة السعودية الرياض. وأكدّت الشركة مشاركة الفنان السعودي الشهير رابح صقر ونجوم الفن المصري محمد حماقي وعمرو دياب ومحمد رمضان، بالإضافة إلى الفنانتين نانسي عجرم وميريام فارس إلى جانب المنسق الموسيقي دي جي أصيل.
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وسينضم هؤلاء النجوم إلى مجموعة من أبرز الفنانين والموسيقيين العالميين الذين سيشعلون أجواء مهرجان ساوندستورم الموسيقي في نسخته الثالثة، ليكون المهرجان الأكثر تنوعاً بمشاركة حوالي 200 فنان وموسيقي من السعودية والمنطقة والعالم.

المصدر: نواعم
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