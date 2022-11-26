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فنون ومشاهير
لحظات توقيف منة شلبي في المطار.. لن تصدقوا كمية المخدرات في حوزتها (صور)
Lebanon 24
26-11-2022
|
08:00
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بعد قرار النيابة المصرية إخلاء سبيل الفنانة منة شلبي، أصدرت مصلحة الجمارك بيانا نادرا في وقت متأخر من مساء الجمعة عن تفاصيل وكميات وأنواع المخدرات المضبوطة بحيازة الفنانة الشابة.
"كوكتيل من المخدرات"
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وأعلنت جمارك مطار القاهرة أنها ضبطت "راكبة مصرية" بحوزتها كوكتيل متنوع من المخدرات، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من نيويورك.
وأضافت أن "أحمد السيد مدين، مأمور الجمرك على لجنة الخط الأخضر ضبط إحدى الراكبات وهي الفنانة منة شلبي أثناء محاولتها الخروج من الصالة، حيث أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عمرو غزال، مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل الحقائب".
تفاصيل المضبوطات
كما أضاف البيان أن "هاني أحمد أبو طالب، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 أمر بتكليف هيثم أحمد عبد الحكم، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكبة ذاتيا، مما أسفر عن ضبط كوكتيل من المخدرات وسط الملابس والمتعلقات الشخصية للراكبة داخل الحقائب".
فيما أشارت إلى أن تفاصيل المضبوطات شملت "6 أكياس بلاستيك مرقوم عليهم lychee بداخلهم نبات الماريجوانا المخدر بوزن 45 جراما، و2 كيس بلاستيك مرقوم عليهما sherb بداخلهم نبات الماريجوانا المخدر بوزن 15 جراما، وكيس بلاستيك مرقوم عليه cannbrs به نفس النبات المخدر بوزن 6 جرامات، وكيس بلاستيك مرقوم عليه parpie punch به نفس النبات المخدر بوزن 7 جرامات"
كما شملت المضبوطات "كيس بلاستيك مرقوم عليه cookies به نفس المخدر بوزن 8 جرامات، وكيس بلاستيك مرقوم عليه connecten بداخله نفس النبات المخدر بوزن 9 جرامات، وعبوة بلاستيكية شفافة بداخلها نفس النبات المخدر بوزن 15 جراما، و2 عبوة بلاستيكية شفافتين بداخلهما سيجارتين بداخلهما نبات الماريجوانا المخدر، مضيفة أنه عثر كذلك على علبة كرتونية مرقوم عليهما wwc بداخلهما 2 شيشة إلكترونية مرقوم عليهما THC، و3 علب كرتونية مرقوم عليهما stlllzy بداخلهما 2 شيشة إلكترونية بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر، و3 أكياس بلاستيك مرقوم عليهم prmium oil بداخلهم 3 شيش إلكترونية بداخلهم زيت مخدر".
تفتيش منة شلبي ذاتيا
البيان النادر واصل بالتفصيل نشر قائمة المضبوطات مؤكدا ضبط "شيشة إلكترونية بداخلها زيت مخدر، وعلبة كرتونية بداخلها أمبول به شيشة إلكترونية وعلبة خضراء اللون مرقوم عليها smoke sessions مرسوم عليها علامة نبات الماريجوانا ومطحنة فارغة تستخدم في تعاطي المخدرات".
كشفت الجمارك أيضا أن "ابتهال مصطفى، مأمور الجمرك، قامت بتفتيش الراكبة ذاتيا، ولم يسفر التفتيش الذاتي عن وجود شيء مخالف مشيرة إلى أن فتحي فوزي شوكت، مدير الإدارة الثالثة بالإنابة، قام بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 255 لسنة 2022 ضد الراكبة، وبناء عليه تم إحالتها للنيابة".
إخلاء سبيل
من جهتها، قررت النيابة المصرية إخلاء سبيل الفنانة بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي وبحوزتها مخدرات بضمان مالي قدره خمسين ألف جنيه.
المصدر: العربية
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