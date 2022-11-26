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فنون ومشاهير
في أول ظهور بعد زواجها.. شيرين تغني: الغزالة رايقة
Lebanon 24
26-11-2022
|
16:00
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في أول ظهور لها بعد زواجها مجدداً من حسام حبيب، ظهرت المطربة المصرية شيرين برفقة ابنتها هنا في فيديو عبر تطبيق "تيك توك".
ونشرت ابنة النجمة مقطعاً عبر حسابها في "تيك توك"، وهي تغني أغنية الغزالة رايقة للطفل محمد أسامة، وشاركتها صاحبة "آه يا ليل" الغناء والتمايل على الأغنية الشهيرة.
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في المقابل، اعتبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الأغنية هي رسالة دعم من شيرين لمواطنتها الممثلة منة شلبي، بعد ضبط الأخيرة في مطار القاهرة قادمة من نيويورك وبحوزتها "مخدرات" أمس الجمعة، خصوصاً أن النجمتين تربطهما علاقة صداقة قديمة.
والأغنية طرحت كدعاية لفيلم "من أجل زيكو" الذي عرض في صالات السينما قبل عدة أشهر، وهو من بطولة منة شلبي، وكريم محمود عبدالعزيز وإخراج بيتر ميمي.
يذكر أن ذلك يعد أحدث ظهور لشيرين بعد عودتها لزوجها حسام حبيب، على إثر أزمة شديدة مرا بها الثنائي المثير للجدل.
وعادت شيرين لزوجها حسام حبيب وتم عقد قرانهما من جديد، وصرحت في مقابلة مع عمرو أديب: "تم كتب كتابي على حسام حبيب"، مقدمة اعتذارها لزوجها عن ما صدر منها بحقه.
هذا وشغلت الفنانة المصرية الرأي العام المصري والعربي كما غدت قصتها حديث وسائل التواصل الاجتماعي على مدى أسابيع.
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