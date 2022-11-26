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فنون ومشاهير

إيرين كارا بطلة فيلم "فلاش دانس" تفارق الحياة... والسبب مجهول

Lebanon 24
26-11-2022 | 23:10
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توفيت الممثلة والمغنية وكاتبة الأغاني الحاصلة على جائزتي أوسكار وغرامي إيرين كارا، والتي اشتهرت بعملها في فيلمي Flash dance"رقصة سريعة" وFame (الشهرة) الحائزين على جائزة الأوسكار وغرامي حسبما قالت مديرتها للدعاية.
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وقالت جوديث موس في بيان نشرته، إن كارا توفيت في منزلها بفلوريدا وإن سبب الوفاة غير معروف حالياً، عن 63 عاماً.

وأضافت في البيان "كانت روحاً موهوبة جميلة سيعيش إرثها إلى الأبد من خلال موسيقاها وأفلامها".

وبدأت مسيرة كارا المهنية في مجال الأعمال الاستعراضية في سن مبكرة وامتدت إلى المسرح والتلفزيون والموسيقى والسينما. وحققت كارا انطلاقة كبيرة في عام 1980 عندما لعبت دور كوكو هرنانديز في الفيلم الموسيقي الشهير Fame.

وحصلت الأغنية الرئيسية بالفيلم والتي غنتها كارا بجائزة أوسكار أفضل أغنية أصلية وحصلت بفضلها كارا على ترشيحين لجائزة غرامي من بين جوائز أخرى.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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