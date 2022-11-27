مشاهير وقعوا في الحب من النظرة الأولى... تعرفوا إلى قصصهم

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وقع الكثير من مشاهير الفن العرب والعالم في الحب من النظرة الأولى، مما ترتب عليه قرار الكثير منهم بأن يكون اللقاء الأول كافياً؛ ليتخذوا قراراً بالزواج والاستمرار معاً في الحياة بأكملها. إليكم قصص بعضهم.تعرفا على بعضهما من خلال بعض الأصدقاء المشتركين، الذين أخبروا "رامي" بأنهم يعرفون فتاة أكدت أنها لن تتزوج سواه، وعندما التقيا مصادفة في سهرة "أصدقاء"، قال رامي إن "داليدا" نجحت في خطف قلبه من أول وهلة، وتزوج "رامي" و"داليدا" منذ سنوات، ولديهما طفلان، وفي انتظار المولود الثالث.التقت الفنانة الإماراتية "أحلام" لأول مرة بزوجها نجم سباقات الرالي القطري مبارك الهاجري، صدفة في أحد مطاعم العاصمة اللبنانية "بيروت"، فبادر "الهاجري" ودعا "أحلام" لمشاركته الحديث إلى طاولته، ثم اعترف لها بإعجَابه بها، وبعدها قرر الثنائي الزواج خلال فترة قصيرة.وقع "راغب" في غرام زوجته عندما رآها أول مرة صدفة في إحدى حفلاته، حيث كشف سابقاً أنه اعترف لشقيقه ومدير أعماله خلال الحفل بأن فتاة جميلة لفتت نظره بين الجماهير، وقال له:" إنه يتمنى أن يتزوج فتاة مثلها". وسعى راغب للتعرف إلى زوجته "جيهان"، ورتّب لقاء معها، ثم تزوجها بعد أول لقاء بـ20 يوماً، ولدى الثنائي حالياً ولدان، وهما: خالد ولؤي.شعر جورج كلوني بارتباك كبير في المرة الأولى التي التقى أمل علم الدين، فانجذَب النجم الشهير إلى محامية حقوق الإنسان، وأراد أن تصبح شريكته. يقول "جورج": تساءلت هل يمكن أن يكون لي فرصة معها، مؤكداً أن من حسن حظه موافقة "أمل" على طلبه بالزواج.كشف الأمير "هاري" عن أول مرة شعر فيها بانجذاب تجاه زوجته الأمريكية ميغان ميركل، قائلاً: "كانت تلفت نظره منذ أن كانت ممثلة، أي قبل أن نلتقي في الواقع". كما أكد "هاري" أن في أول لقاء بينهما، قرر أن تكون شريكته؛ لما لمسه من تفاهم كبير بينهما، ونتيجة هذا الحب الكثير من التضحيات؛ من أجل زوجته وحبيبته بعد الزواج.