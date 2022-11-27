بعد هيفاء وهبي... التنمر يلاحق هذه الفنانة الشهيرة بسبب تغيّر ملامح وجهها (صور)

هذا المكان مثل مثلث برمودا 😂
"الفنانة #أصالة_نصري تثير الجدل من خلال ظهورها في المؤتمر الصحفي الذي أجرته في الرياض قبل بدء حفلها
يُذكر أن المكان هو نفسه الذي ظهرت به الفنانة هيفاء وهبي" pic.twitter.com/X4XFYPzEZj
— Mirna SABRA (@mirna69573298) November 27, 2022
هذا المكان مثل مثلث برمودا 😂
"الفنانة #أصالة_نصري تثير الجدل من خلال ظهورها في المؤتمر الصحفي الذي أجرته في الرياض قبل بدء حفلها
يُذكر أن المكان هو نفسه الذي ظهرت به الفنانة هيفاء وهبي" pic.twitter.com/X4XFYPzEZj
بملامح مختلفة ومثيرة للجدل الفنانة #أصالةنصري تتعرض لنفس موقف #هيفاء_وهبي في السعودية... 😲😬🔥 pic.twitter.com/Uj4EjCMDu9
— 👑الملكة الجزائرية👑 (@AljzayrytAlmlkt) November 26, 2022
بملامح مختلفة ومثيرة للجدل الفنانة #أصالةنصري تتعرض لنفس موقف #هيفاء_وهبي في السعودية... 😲😬🔥 pic.twitter.com/Uj4EjCMDu9