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فنون ومشاهير

بعد هيفاء وهبي... التنمر يلاحق هذه الفنانة الشهيرة بسبب تغيّر ملامح وجهها (صور)

Lebanon 24
27-11-2022 | 08:00
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة أصالة خلال استعدادها لإحياء حفل غنائي، مساء أمس السبت، في مدينة الرياض بالسعودية.

وتعرضت أصالة لانتقادات كثيرة عبر موقع "تويتر" من قبل رواد السوشيال ميديا، وعلق البعض على تغيير ملامحها، وبعضهم الآخر قارن بموقف مماثل تعرضت له الفنانة هيفاء وهبي خلال إحيائها حفلا غنائيا في الرياض أيضا.
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وقبل نحو شهر، ظهرت أصالة في حفلها بمصر أصغر سناً، وشبهها البعض ببلقيس فتحي، فيما شبهها البعض الآخر ببسمة بوسيل، وعزا البعض ذلك إلى تأثير المكياج من خبيرة تجميل نشرت عدة صور لأصالة عبر حسابها على إنستغرام.

ولاحقا وفي لقاء تلفزيوني، أعلنت أصالة خضوعها لعملية تجميل، رافضة كشف التفاصيل الدقيقة للعملية.

يذكر أن فيديو وصورا عدة كانت انتشرت لهيفاء وهبي من كواليس حفلها بالمملكة العربية السعودية، التقطت من زاوية سفلية أظهرتها بملامح مختلفة وأكبر سناً، ما أشعل حملة تنمر عليها.

 
 
 
(العربية)
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