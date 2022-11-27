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فنون ومشاهير

الأضرار كبيرة... حريق ضخم يضرب محلاً تملكه خبيرة تجميل لبنانيّة في عاصمة عربيّة (صور)

Lebanon 24
27-11-2022 | 09:28
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أعلنت خبيرة التجميل جويل مردينيان عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، أنّ حريقاً كبيراً اندلع داخل مركز للتجميل تملكه في العاصمة الاردنية، عمان.
 
وبحسب الصور، فإنّ الأضرار كبيرة داخل المركز، وقد اقتصرت على الماديات.
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(فوشيا)
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حريق

جويل مردينيان

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