17
o
بيروت
18
o
طرابلس
4
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
4
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
الأضرار كبيرة... حريق ضخم يضرب محلاً تملكه خبيرة تجميل لبنانيّة في عاصمة عربيّة (صور)
Lebanon 24
27-11-2022
|
09:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت خبيرة التجميل جويل مردينيان عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، أنّ حريقاً كبيراً اندلع داخل مركز للتجميل تملكه في العاصمة الاردنية، عمان.
وبحسب الصور، فإنّ الأضرار كبيرة داخل المركز، وقد اقتصرت على الماديات.
Advertisement
(فوشيا)
مواضيع ذات صلة
إخماد حريق في منشأة لتكرير النفط بروسيا
Lebanon 24
إخماد حريق في منشأة لتكرير النفط بروسيا
27/11/2022 21:39:24
27/11/2022 21:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع المدني: إخماد حريق مولد للطاقة الكهربائية في مزرعة التفاح
Lebanon 24
الدفاع المدني: إخماد حريق مولد للطاقة الكهربائية في مزرعة التفاح
27/11/2022 21:39:24
27/11/2022 21:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة في قطر.. حريقٌ كبير في مدينة لـ"المونديال"! (فيديو)
Lebanon 24
بلبلة في قطر.. حريقٌ كبير في مدينة لـ"المونديال"! (فيديو)
27/11/2022 21:39:24
27/11/2022 21:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إخلاء برلمان قرغيزستان بعد نشوب حريق ضخم
Lebanon 24
إخلاء برلمان قرغيزستان بعد نشوب حريق ضخم
27/11/2022 21:39:24
27/11/2022 21:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق
جويل مردينيان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"فاتورة طارئة" في لبنان وبالدولار.. من سيدفعُها؟
Lebanon 24
"فاتورة طارئة" في لبنان وبالدولار.. من سيدفعُها؟
14:39 | 2022-11-26
26/11/2022 02:39:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء... هذه المدارس أعلنت التعطيل غداً
Lebanon 24
بالأسماء... هذه المدارس أعلنت التعطيل غداً
10:41 | 2022-11-27
27/11/2022 10:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيقوله سماحة السيد لجبران باسيل... نقطة على السطر
Lebanon 24
هذا ما سيقوله سماحة السيد لجبران باسيل... نقطة على السطر
02:00 | 2022-11-27
27/11/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّ لبناني معروف يفوز بجائزة عربيّة.. من هو؟
Lebanon 24
إعلاميّ لبناني معروف يفوز بجائزة عربيّة.. من هو؟
16:26 | 2022-11-26
26/11/2022 04:26:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعتداء على فندق شهير في بيروت... الأشقر: عمل وحشي وبربري
Lebanon 24
الإعتداء على فندق شهير في بيروت... الأشقر: عمل وحشي وبربري
05:21 | 2022-11-27
27/11/2022 05:21:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:00 | 2022-11-27
أكثر من 5 جلطات دماغية تصيب فناناً شهيراً.. والمستشفى لم تستقبله!
11:00 | 2022-11-27
لماذا لم تخضع منة شلبي لتحليل مخدرات ولم تُحبس إحتياطياً؟
09:13 | 2022-11-27
بعد 18 عاماً من العمل... مراسلة "الجديد" تُغادر القناة
08:18 | 2022-11-27
المرض يُصيب نادين نجيم مُجدّداً: "رجعت انتكست"
08:00 | 2022-11-27
بعد هيفاء وهبي... التنمر يلاحق هذه الفنانة الشهيرة بسبب تغيّر ملامح وجهها (صور)
05:00 | 2022-11-27
مشاهير وقعوا في الحب من النظرة الأولى... تعرفوا إلى قصصهم
فيديو
أخرج شيئا من سرواله الداخلي وأكله.. فيديو لرونالدو ينتشر كالنار في الهشيم شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
أخرج شيئا من سرواله الداخلي وأكله.. فيديو لرونالدو ينتشر كالنار في الهشيم شاهدوا ماذا فعل
02:00 | 2022-11-26
27/11/2022 21:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"من أكبر لأصغر وحدة شرفها حقوا شوية دولارات".. ملحن لبنان شهير يُحدث ضجة بتصريحاته عن تنازلات الفنانات! (فيديو)
Lebanon 24
"من أكبر لأصغر وحدة شرفها حقوا شوية دولارات".. ملحن لبنان شهير يُحدث ضجة بتصريحاته عن تنازلات الفنانات! (فيديو)
00:42 | 2022-11-26
27/11/2022 21:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنت طالق بالثلاثة".. زوج يطلق زوجته بحفل زفاف ابنته أمام المدعوين شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
"أنت طالق بالثلاثة".. زوج يطلق زوجته بحفل زفاف ابنته أمام المدعوين شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
00:00 | 2022-11-26
27/11/2022 21:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact