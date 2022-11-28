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فنون ومشاهير

كيف أصبحت الحالة الصحية لنجم "باب الحارة" بعد بدء علاجه؟ (صور)

Lebanon 24
28-11-2022 | 05:00
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شارك الفنان السوري يحيى بيازي، صورة تجمعه مع طبيبه شارلي جبور، والفنان اللبناني عبدو شاهين.
وكتب يحيى في تعليقه على الصورة: "دكتور شارلي جبور.. معرفتك نعمة من الله.. والشاهين اسم على مسمى".
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وحظيت الصورة بإعجاب وتفاعل عدد كبير من جمهور يحيى ومتابعيه، ومنهم الفنانون الذين تمنوا الشفاء العاجل للفنان يحيى بيازي.
 
وكان الفنان السوري يحيى بيازي بدأ رحلة العلاج من مرض التصلب اللويحي، في العاصمة اللبنانية بيروت بدعم من زميله الفنان قصي خولي، والمنتج فراس العمري.
 
وظهر الفنان يحيى في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو برفقة الدكتور المشرف على علاجه شارلي جبور، ووجه الشكر إلى خولي والعمري.
وقال الدكتور جبور أنه تلقى توصية خاصة من قصي خولي وفراس العمري، لبدء مراحل علاج الممثل يحيى بيازي، مضيفاً أنه سيكون هناك ظهور آخر للفنان بيازي بعد يومين، أو ثلاثة أيام ليطمئن فيها الجمهور على تقدم العلاج وهو ما حدث فعلا حيث يبدو ان الحالة الصحية ليحيى تتحسن تدريجياً.

وكان بيازي ظهر مؤخراً في مقطع فيديو، ضمن بث مباشر على تيك توك، مع زميله الفنان السوري وائل شرف، وتكلم عن تجاهل الفنانين له عقب مرضه، تلا ذلك توجيه الفنانين عدد من رسائل الدعم لبيازي.
المصدر: سيدتي
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